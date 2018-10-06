Cуши сухари, Атамбаев!

Алмазбек Атамбаев, вместо того, чтобы извиниться перед нашим народом и вернуть в казну наворованные миллиарды, пытается и дальше обманывать общество. Твои «соображения» о модернизации ТЭЦ Бишкека вне здравого смысла. «Дьявол сидит в деталях», поэтому обратимся к деталям.

Во-первых, веерные отключения электроэнергии в стране начались с 2007 года, когда ты был премьер-министром, и уровень воды тогда упал до критической нормы и кризис продлился до 2009 года включительно. В 2010 году ты снова стал главой правительства и принял Токтогульское водохранилище полным воды под «завязку», но продолжив воровать на экспорте электроэнергии (продавал ее в Казахстан по 2,8 цента за 1 кВт.ч через посредников, когда самая низкая оптовая цена там была 5 центов за 1 кВт.ч), снова спустил воду, уронив уровень воды до критической отметки. А чтобы скрыть, что украл народное достояние, и не повторились веерные отключения по твоей вине, как в осенне-зимние периоды 2007-2008 г.г и 2008-2009 г.г, в 2014 году купил из Казахстана самую дорогую электроэнергию (9,5 цента за 1 кВт.ч) и повесил все, что увел у государства, на плечи общества, простого народа, подняв тариф на 316% — 2,16 сом за 1 кВт.ч.

Сравним: сбежавший экс-премьер–министр в 2009 году продавал электроэнергию на экспорт по 4,15 цента за 1 кВт.ч, а ты в 2010-2012 г.г (за три года больше 6 млрд кВт.ч электроэнергии было экспортировано в Республику Казахстан) – по 2,8 цента за 1 кВт.ч, при оптовой цене – 5 центов за 1 квт.ч. Куда дел $130 млн, сворованные на экспорте электроэнергии только за 3 года?

Именно при твоем правлении масштабы разворовывания государственных ресурсов достигли беспрецедентных в истории Кыргызстана размеров, поставив страну на грань катастрофы. Если Токтогульское водохранилище было бы бездонным, то ты был бы не просто «очень богатым», а супербогатым на земле. Удобно воровать, просто поставив «прокладку» — посредническую фирму, и «скачивать» деньги у государства, у своего же народа? Не погода была виновата в низком уровне воды в главном водохранилище страны, в веерных отключениях электроэнергии, это была твоя личная беспредельная алчность, стремление наживаться на общем, ничего не производя.

Во-вторых, зависимость от природного газа у нас была и остается. Раньше зависели от двух государств – Казахстана и Узбекистана, теперь еще и от России. Газпром поставляет газ в Кыргызстан из соседних государств. Не нужно обманывать общество, что мы независимы по природному газу от соседей. Узбекистан отключил газ в южные регионы Кыргызстана, не из-за того, что ты продал (за $1) ОАО «Кыргызгаз» российскому «Газпрому», а из-за того, что ты руководствовался во взаимоотношениях с главами соседних республик личными амбициями в ущерб своего народа, а это равносильно измене его интересам.

В ночь с 1 на 2 апреля 2014 года ГАО «Узтрансгаз» отключил газ на Юг Кыргызстана не «Кыргызгазу», а «Газпрому». В декабре 2014 года, в Ташкенте, глава Российской Федерации отказался от строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 (что вполне логично, из-за отрицательного ТЭО), и узбекский газ, неожиданно для тебя, перед Новым годом, начал поступать в Кыргызстан. Из-за тебя, Атамбаев, поставки природного газа в страну решают лидеры других государств, без участия руководства Кыргызстана. Если не понимаешь, что поставки энергоресурсов – это геополитика, то понятно теперь, почему ты сдал все позиции Кыргызстана на многочисленных международных соглашениях, пока стоял у руководства страны.

В-третьих, ТВЕА – сетевая компания, не специализирующаяся на строительстве тепловых электростанций. Поэтому модернизацию Бишкекской ТЭЦ осуществили без технико-экономического обоснования, описательная часть на 60 страницах это не ТЭО. Наши сфабрикованные, сфальсифицированные со стороны ГКНБ КР по твоему приказу уголовные дела на два порядка больше — 6 тысяч страниц.

Без проектно-сметной документации (если есть ПСД, то покажи его обществу), без экспертизы аккредитованной организации тебе и твоим приспешникам легче воровать деньги. А так называемая «экспертиза» «Сельэнергопроекта», которая в советское время в сельской местности ограничивалась проектированием, экспертизой сельских сетей и трансформаторных подстанций, и у которой не может быть априори аккредитации по модернизации и строительству теплоэнергообъектов – «филькина грамота».

При готовой инфраструктуре, готовых коммуникациях, когда остается только врезка нового оборудования к существующей ТЭЦ — это не строительство новой станции, а так и называется реконструкция или модернизация. И не пытайся дальше обманывать народ, сравнивая цену реконструкции с ценой строительства с нуля новой станции. А химцех — это просто показуха. Ты упустил, что в описательной части китайского оборудования показаны вдвое завышенные нормы по выбросам окислов азота, а по выбросам серы нет цифр вообще. Иначе говоря, это оборудование будет травить жителей Бишкека и Чуйской области многие поколения. Ты и твои приспешники врали, что с вводом в строй китайского оборудования Кыргызстан откажется от импортного угля и перейдет на собственный уголь из месторождения Кара-Кече. Отказались от казахских углей? Конечно же нет! Это невозможно, если нет определенной компоновки сжигания угля на китайском оборудовании.

Кстати, куда делись $3 млн, израсходованные на разработку ТЭО Кара-Кечинской тепловой электростанции? Где ТЭО, на которое кыргызские специалисты дали отрицательное заключение, поскольку оно не соответствует ни одним техническим требованиям? Кстати, где находятся ныне 8 демонтированных котлов с Бишкекской ТЭЦ?

Кризис в энергоснабжении страны, который уже принес народу, экономике страны колоссальный ущерб, материальные лишения и социальные бедствия, не связан с природно-климатическими условиями. Это является следствием и результатом коррупции и злоупотребления своими полномочиями действующих на тот момент президента, премьер-министров КР, министров энергетики КР и других ответственных лиц.

В-четвертых, если утверждаешь, что письмо из канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в КР говорит о том, что ТВЕА выбран исполнителем проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, на уровне правительства КНР, то это не значит, что и наше общество так считает. Правительство КНР априори не может навязывать нам какую-либо компанию или частную фирму (кстати, где письмо от правительства КНР?), а вышеупомянутая «филькина грамота» подтверждает сговор и коррупцию при выборе ТВЕА, не соответствующей квалификационным требованиям для модернизации ТЭЦ Бишкека.

В-пятых, причина аварии на ТЭЦ – халатность и некомпетентность. Касается это, в первую очередь, тебя самого, Атамбаев. «Обмороженные участки старой ТЭЦ с выбитыми окнами и дырявой крышей» оставил ты сам еще будучи премьер-министром в 2007 и 2010 годы. При точном соблюдении графика и регламента профилактики оборудования, ТЭЦ Бишкека могла нести свою нагрузку еще многие годы, работая бесперебойно и без такой «модернизации», которая может привести к «настоящей техногенной катастрофе».

В-шестых, если ты и твои приспешники согласились установить два блока по 150 мВт по цене строительства новой ТЭЦ, конечно же подрядчик будет покупать плоскогубцы по $600. Кредит в $386 млн с процентами, взятый тобой под гарантии независимости государства, придется вернуть народу Кыргызстана, ее будущим поколениям. Здесь должно было быть продуманное государственное вмешательство, но вмешался лично, ты — коммерсант, и сейчас вмешиваешься не во благо, а в ущерб государственным интересам. Сейчас, понятное дело, выгораживаешь себя и своих приспешников.

В-седьмых, Атамбаев не сказал куда дел $37 млн, выделенные на Верхне-Нарынский каскад ГЭС.

В-восьмых, за какие заслуги твоя фирма «Автомашэнерго» платит государству 1,6 сома за 1 кВт.ч электроэнергии, когда общество — по 2,16 сома за 1 квт.ч (другие предприятия по 2,5 сома за 1 кВт.ч)?

Порочная практика использования государственной власти тобой, Атамбаев, для личной наживы привела страну к краю пропасти и подробный разбор всех твоих махинаций за время твоего правления страной не должен сниматься с повестки дня.

Эрнест Карыбеков

Бектур Асанов

Кубанычбек Кадыров

5 октября 2018 г.