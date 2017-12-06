Чего ждать от нового президента?

Однако отдельные из них со временем превращались, образно говоря, в «драконов», успевая не только разрушить основу всей экономики страны, разбазарить богатство народа, но и передать исконные кыргызские земли другим государствам.

Наверное, поэтому, согласно опросов «Коалиции за демократию и гражданское общество», только 39,7% респондентов верят, что страна будет развиваться быстро, тогда как другая группа опрошенных людей (26,8%) - в то, что с приходом на пост президента С.Жээнбекова существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдет. Скептично настроены 12,5% опрошенных, которые отмечали, что каких-либо изменений в стране после избрания нового президента не произойдет.

Которая из групп респондентов окажется правой? Наверное, любая если…

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Шесть лет жизни страны в поле действующей Конституции показали, что Кыргызстан не смог создать баланс сил, оторваться от монополии власти. Убегали от авторитаризма, пришли к тому же авторитаризму, который только теперь трансформировался в «кыргызский» партийный тоталитаризм. На первом этапе это было закономерно. Любая революция является проявлением авторитаризма. Это происходит потому, что революция ломает существующую правовую систему и, таким образом, находясь в правовом вакууме, авторитарно объявляет себя носителем власти. На втором этапе определенный слой политической элиты, стремясь к полному контролю государством над всеми аспектами жизни общества и человека, через своего ставленника начинает прибирать к рукам всю полноту власти, что является одной из форм проявления тоталитаризма.

Почему «кыргызский»? В классической форме тоталитаризм предполагает отсутствие института демократии. У нас присутствуют все формы демократии, и при этом система власти завязана на главенствующей роли этой элиты, которая именуется у нас СДПК и партией «Кыргызстан». Подобный режим сформировался не потому, что так захотелось кому-то, а потому что это эволюционный процесс. Природа элиты, окружения первых лиц такова, что они никогда не довольствуются тем, что имеют. Они ненасытны по отношению к власти и всегда будут желать и стремиться к приобретению безграничной власти. Не все первые лица способны противостоять им.

Таким образом, если Сооронбай Жээнбеков станет марионеткой окружения, станет представителем СДПК, а не всей нации, то группа респондентов, составляющие упомянутые выше 26,8 % и 12,5% будут правы. Если же президент, избранный всем народом, а не партиями СДПК и «Кыргызстан», будет руководить страной не через призму интересов этих партий, то правыми могут оказаться 39,7% респондентов

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Согласно нашей Конституции, вопросы социально-экономической политики входят в прерогативу парламента и правительства.

Президент страны не обладает даже законодательной инициативой. Назначение членов правительства, кроме руководства государственных органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, происходит после принятия такового решения парламентом. Полномочные представители правительства в областях (губернаторы), акимы районов назначаются премьер-министром. Судьбу республиканского бюджета, соответственно, социально-экономические вопросы также решают парламент совместно с правительством. Что касается международных переговоров и подписания соглашений, то они также осуществляются по согласованию с премьер-министром. Даже назначение дипломатических представительств возможно с согласия премьер-министра. Таким образом, только при наличии поддержки парламента президент может реализовывать свои желания в сфере социально-экономических вопросов. И в этом особенность парламентской формы правления и новизна новой Конституции. Реальной властью в Кыргызстане теперь обладает премьер-министр.

Предвижу вопрос: «А как же А. Атамбаев, который мог решать любые социально-экономические вопросы?».

Ответ прост – он, сохраняя лидерство в партии, решал все вопросы через парламент и правительство. Коалиционное большинство в парламенте, сформированное партией СДПК, лоббировали его волю в Жогорку Кенеше, а правительство, сформированное этим коалиционным большинством, реализовывало решения президента.

Таким образом, если Сооронбай Жээнбеков сможет побороть свои амбиции, амбиции окружения и будет работать в рамках конституционных полномочий, то может остаться в истории как истинный гарант Конституции, как реализатор парламентской формы правления. Но это будет очень трудно. Тут придется напрячь все силы и волю, ибо окружению всегда мало власти. И если он им уступит, то придется «влазить» в дела правительства, тянуть одеяло исполнительной власти на себя. Началом дворцовой борьбы может стать попытка расставить «своих» в органы власти, а если не получится, то бороться за сферу влияния в парламенте и в партии со всеми вытекающими отсюда последствиями. А. Атамбаеву невольно придется стать арбитром между «своими».



Что касается заявления С. Жээнбекова о том, что «мы - единая команда», то это блеф. Сущность политики заключается в том, что не бывает «своих», где властвуют интересы с большой буквы. Чему свидетельство то, что основная масса сегодняшних «своих» еще вчера, позавчера была «своими» у другого правителя.



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Как известно, истинная сущность человека проявляется в его поступках, которые выявляют как сильные, так и слабые черты характера.

Будучи премьер-министром, имея реальную власть, по непонятным причинам он отстранился от решения вопросов Кумтора. Он не мог не знать, что запасы золота Кумтора, входящего в ряд семи лучших золоторудных месторождений мира, могли поставить Кыргызстан в ряд ведущих экономически развитых стран мира (по показателям дохода на душу населения). Также не мог не знать, что только за шесть последних лет «Центерра» вывезла за границу золота на сумму более чем четыре миллиарда долларов США, оставив в наследство Кыргызстану жалкие гроши, загубленную природу, хвостохранилища, варварски уничтоженные ледники, отвалы пустых пород, мигрирующие глетчеры, на восстановление которых в будущем потребуются многомиллиардные средства, не говоря об ожидаемых экологических катастрофах.

Сегодня С. Жээнбеков имеет реальную власть и возможность самостоятельного принятия решения по Кумтору в интересах страны. Если он как и его предшественники останется также безучастным к тому, как Центерра беззастенчиво, нагло будет продолжать грабить народное добро Кыргызстана, то, наверное, скептики будут правы.

Если он сможет противостоять канадцам и соотечественникам во власти, создавшим все условия для грабежа кумторского золота, уничтожения ледников, и остановить их процветание за счет богатства народа и тем самым создаст условия, при которых государство не будет ходить с протянутой рукой, унизительно попрошайничая в долг на кабальных условиях, делая уже должниками будущие поколения страны, то С. Жээнбеков может стать истинным отцом нации.

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Недавно,15 ноября, в столичном Театре оперы и балета состоялся знаковый для культуры страны вечер, посвященный столетию великой оперной певицы, народной артистки СССР Сайры Киизбаевой. Переполненный зал свидетельствовал о том, как наши зрители бережно и уважительно относятся к лицам, внесшим несравнимый вклад в создание национального оперного искусств. Это дорогого стоит.

Особенностью этого вечера, как и всех других дней памяти, посвященных людям искусства, которые стали достоянием народа и которые своим творчеством, талантом внесли огромный вклад в становление культуры Кыргызстана, было то, что среди зрителей не было представителей власти, хотя они были приглашены. Единственный депутат Жогорку Кенеша И. Масалиев выразил сожаление по данному поводу и даже извинился за них. Таковы реалии сегодняшнего дня. Таков сегодняшний уровень культуры государственных мужей. Таково их отношение к искусству страны, творческому наследию кыргызского народа. Между тем, культура - составляющая часть жизнедеятельности как общества в целом, так и личностей, социальных общностей, социальных институтов. Именно культура делает человека личностью. И если эти непреложные истины не доступны сегодняшним власть имущим, и С. Жээнбеков не сможет исправить данное положение, то будущее страны незавидно.

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В своих предвыборных выступлениях, в отличие от других кандидатов в президенты, С. Жээнбеков обещал не трогать Конституцию страны. И это было мудрое заявление. Двадцатилетняя история страны доказала никчемность изменений в Конституции, кроме удовлетворения желаний президентов в приумножении своих полномочий, которые приводили лишь к нарушению баланса между ветвями власти, неустойчивости государственного устройства.

Если он будет верен своему слову, не будет заражен всеобщей болезнью политической элиты - тяги к перекройке Конституции, то может стать первым в истории страны защитником Конституции. А это не что иное, как основа стабильности и последовательности строительства государственного устройства.

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Очень важным параметром характеристики президента является его справедливость. Как известно, справедливость человека сочетается с нравственными началами в личности.



Однажды в одном государстве после окончания переговоров с послом другой страны ему решили показать дворец. Во время экскурсии посол заметил, что одна стена кажется кривой.

- Почему эта стена кривая? - поинтересовался посол у сопровождающих.

- Здесь был дом старухи, - ответили они. - В те времена, когда наш правитель строил этот дворец, он попросил у нее: «Продай мне этот дом». Но она не согласилась. И правитель никак не мог уговорить эту старуху. Вот поэтому в этом великолепном дворце одна стена осталась кривой.

- Эта кривизна куда лучше прямизны, которая достигается путем насилия!- воскликнул посол.

Если С. Жээнбеков будет поступать как правитель из притчи, если сможет быть милосердным к инакомыслию, не посягать на жизнь и честь людей, не быть не мстительным в отношении оппонентов, отвечать добром, уметь прощать, то это может стать началом истинной демократии в стране.

Однако то, что по неизвестным причинам, на инаугурацию президента не были приглашены экс-президент КР Р. Отунбаева, бывшие спикеры Жогорку Кенеша КР, бывшие премьер-министры (хотя бы со времен после второй революции) – это уже тревожный звоночек, что вызывает сожаление и настороженность.

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Когда мы даем оценку историческим личностям, мы невольно обращаем внимание на созидательную часть его характера.

Например, творения архитектуры живут столетия. По ним определяют уровень культуры нации. Наверное, поэтому, первые лица стран трепетно относились к этому прикладному искусству и желали оставить след, которым гордились бы потомки. Это не просто честолюбие, это желание оставить память о периоде правления, возвысить народ, показать величие мастеров своей страны. В истории человечества архитектурно-градостроительные шедевры создавались только в случаях, когда они были под защитой и покровительством правителей государства. К примеру, разве могли быть созданы великие творения архитектуры и градостроительства в Санкт-Петербурге без Петра Первого, Екатерины Великой, в Самарканде - без воли и желания Тамерлана и его потомков, в Эмиратах - без их шейхов, и так далее и тому подобное? И. Сталин в свое время лично утверждал генеральный план г. Москвы, оставив на нем автограф «Утверждаю». То же самое можно сказать и про президентов Беларуси А. Лукашенко, и Казахстана - Н. Назарбаева.

Наши правители не удосужились уделить внимание даже столице страны, поинтересоваться ее настоящим и будущим, не говоря уже о городе Оше и других населенных пунктах. Их отношение естественным образом передалось нижестоящим чиновникам, которые в свою очередь восприняли ситуацию как разрешение на вседозволенность, и мы имеем то, что имеем. Формируя руководящий состав соответствующих ведомств, коалиционное большинство в парламенте и премьер-министры больше беспокоились о трудоустройстве своих сопартийцев, знакомых, родственников, а не об интересах государства. В свою очередь, их назначенцы поступали таким же образом и в отношении нижеследующей иерархии. Были времена, когда на руководящие должности в Госстрое были назначены юристы, бизнесмены, лица с гуманитарным образованием, которые воспринимали свое положение как перевалочный пункт в ожидании другого назначения. Да и сегодня продолжают работать лица, не имеющие никакого представления об архитектуре и градостроительстве, а в надзорном органе вообще архитекторов нет.

К сожалению, подобное имеет место и в других отраслях.



Поэтому, если Сооронбай Жээнбеков, не будет придерживаться принципа подобно великому правителю Кюнтогды из знаменитой поэмы «Благодатное счастье» Ю. Баласагуни:

«Всех мудрых к себе он призвал на порог,

Всех умных возвысил и к делу привлек.

Стекались к нему все владыки земли –

Мужи, что умом всех других превзошли»,

то 26,8% и 12,5% респондентов, которые уверены в том, что с приходом на пост нового президента никаких изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдут, будут правы.



Общественный деятель Ишенбай Кадырбеков

Источник - "Азаттык"