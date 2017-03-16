Замира Сыдыкова президенту Атамбаеву: "Ты покайся и тебя простят!"

1.

Может уже хватит вежливо слушать Атамбаева, который стал просто хамить в надежде, что никто его не перебьет и тем более не остановит? Мне вообще не хотелось с ним связываться, поскольку относилась к нему типа, «Мети Емеля, твоя неделя». Я ведь свое отсидела и на штрафы уже отдала в акаевские времена полмиллиона сомов. Теперешнее поколение журналистов, понятно, куражилось, но видимо не думало, что все так далеко зайдет. 2 миллиона, 5, теперь 10. Хотя дело даже не в деньгах. А вот когда Темирлана Ормукова за пост на ФБ вызвали на допрос, многие всполошились.



Дожили. Стоит нашему президенту что-то сказать, так оскорбление. Лексикон опустился до самого низкого уровня. Если раньше Генпрокуратура от его имени подавала в суд на журналистов за публикации, то теперь идет сплошная словесная перепалка и в суд друг на друга его сподручные и оппозиция подают за, типа: «Дурак!», «Нет, сам дурак».

Я не собираюсь восхвалять партию «Ата-Мекен». Но называть ее «вонючей» — это уже слишком для президента. Вы перебрали, Алмаз Шаршенович!

Но я даже не об этом. Может хватит, Алмаз Шаршенович, врать и хамить? Стыдно за вас перед людьми. Вы уже неадекватно выглядите. Владимир Владимирович посмеивается, но ему то все равно. Ему даже лучше. Чем смешнее вы выглядите, тем больше надежд киргизский народ возлагает на него. А на кого? Не на Текебаева же, у которого все равно нет столько денег, чтобы покрыть сходу дефицит бюджета хотя бы одного квартала.

Вы в 2010 году обещали, что поднимите страну с колен и швырялись в соседних президентов, что и без их помощи проживем, а что получилось? На колени упали перед Путиным, заставили молиться на него весь киргизский народ, только потому что наших трудовых мигрантов не выдворяют из России. А Назарбаева попрекаете теперь тем, что товар наших производителей казахи не пропускают через свои границы. А еще и выговариваете ему, что его министры не слушают, нам не помогают. Слушайте, а что нам кто-то чем-то обязан? Или может мы скоро услышим, что вас не Отунбаева, а Путин с Назарбаевым уговорили возглавить Кыргызстан?

Стыдно за вас, в смысле, стыдно за нас перед людьми.

У нас король не просто голый, как в той сказке, зная это он еще и выставляется напоказ. Если папа не стесняется, что дочке то стесняться.

Люди в соцсетях и на кухнях, перестаньте уже искать за словами Атамбаева какой-то далеко идущий смысл, а за его действиями политические комбинации. Он над нами издевается. Скажет и смеется, какой же смысл эти псевдо-эксперты и политологи в этом узреют? А мы ведь потакаем ему. Начинаем рассуждать, что за его словами о роспуске парламента кроется, да, когда это может произойти, или, вот он сказал, что останется в политике, и сразу, чешим затылок, «да, значит, пойдет от партии СДПК в премьеры». Вот и Текебаев попался на его удочку и пишет теперь письма из заточения, анализируя далеко идущие планы своего недавнего соратника.

Жалко, конечно, Омурбека Черкешевича, сидеть в тюрьме — не на курорте отдыхать, но если так пойдет, то получим очередного «крышееда», то ли своей, то ли нашей. Вот скажите, зачем ему надо было благодарить своих коллег по Жогорку Кенешу, за то что проведали его в тюрьме? Да, ведь они сообща потирали ручками, глядя как он с Атамбаевым вцепился мертвой хваткой, а то что проведали в СИЗО, так это, наверное, чтобы убедиться наверняка, что он там сидит, а может условия оценить, вдруг кто-то из них тоже там окажется.

2.

А если серьезно, то такого периода в жизни страны, я не ожидала. Даже я, которая в отличие от других, «чепчики в небо не бросала» 7 апреля 2010 года от счастья победы над Бакиевыми. Вспоминайте, как это было. Атамбаев сам рассказывает, как делал эту кровавую революцию.

«Лидером обеих революций был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла «Белый дом», пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы помните, где собирались возмущенные граждане? У офиса «Форума», — сам сказал.

А дальше все пошло, как опять же рассказывает сам Атамбаев, с распила миллионов, разграбления банковских ячеек, кадровой чехарды. Текебаев все это в одном из интервью охарактеризовал, как коллективную безответственность.

Потом был межэтнический конфликт на юге, о котором Атамбаев почему-то умалчивает. Может быть потому что есть распоряжение Отунбаевой за № 170 от 23 апреля 2010 г. о создании комиссии по обеспечению безопасности на юге республики, где на Атамбаева возлагалась координация работы. Конфликт все-таки произошел. Кровавый. Теперь вот уже второй год Генпрокуратура преследует моего молодого коллегу Дайырбека Орунбекова за то, что он написал об ответственности членов временного правительства на те события. Потом они восстанавливали юг, да так, что до сих пор не могут досчитаться куда ушли деньги, кто растащил гуманитарную помощь.

Конфликт на юге еще не утих, как на этом фоне провели референдум по изменению Конституции и выбрали псевдопрезидента переходного периода. Атамбаев сам об этом сказал 31 августа прошлого года.

3.

Кто кого обманывает? Мне кажется, что Атамбаев повторяя все время одно и тоже на протяжении последнего года, просто пытается самого себя в чем-то убедить. В том, что он старался что-то сделать для страны, в том, что ему мешают работать клеветники.



У него было несколько проектов. Это укрепление своей партии СДПК, борьба с коррупцией, вхождение в ЕАЭС.

Что касается СДПК, то на прошлых выборах СДПК получила с большой натяжкой 27,4 %. На местных выборах партию власти вообще забаллотировали. Рита Карасартова, мониторившая ход выборов в местные кенеши и последующие события, высказала свое мнение «24.kg» в феврале. Речь шла о том, что депутаты отказываются голосовать за кандидатов на должности мэров городов от партии власти — СДПК. Реакция с небольшой заминкой, по всей видимости по причине согласования с лидером партии Атамбаевым, вылилась в иск против Риты Карасартовой «за клевету».

О внутреннем расколе в правящей партии говорит не только сопротивление в регионах. Атамбаев о роспуске Жогорку Кенеша заговорил не случайно. Существующая конфигурация в парламенте не дает ему уверенности, что после его ухода с поста президента, он сможет на них опираться. Спикер ЖК Чыныбай Турусбеков помнится был ярым акжоловцем при Бакиеве. На Ису Омуркулова возбуждалось уголовное дело, в связи с чем он был вынужден уйти с поста мэра Бишкека. Еще один с уголовным прошлым Торобай Зулпукаров. Скандал с землей сдпкашника Музаффара Исакова. Опять же Дастан Бекешев и Ирина Карамушкина, которые успели настроить против себя всех журналистов и сетевое сообщество.

А все другие партии в парламенте не напугаешь роспуском. У каждой из них свой кандидат в президенты. Они прекрасно понимают, что теперь их будущее будет зависеть от победы на президентских выборах, а не от Атамбаева.

Если кому и нужен роспуск ЖК, так именно Атамбаеву, он ведь уже сказал, что из политики уходить не собирается. Но видимо забыл, что в нашей стране из политики не уходят, из нее либо в тюрьму, либо «вон из страны».

4.

Борьба с коррупцией была избирательна. Он показательно посадил Наримана Тулеева, потому что тот был слишком дерзким с самого начала. Выставлялся на президентских выборах. Был слишком популярным. Теперь вот Текебаева. И все носит очень политически мотивированный характер. Сегодня политзаключенных в стране больше, чем коррупционеров.

В этом направлении главным должна была стать реформа судебной системы. Об этом в учебниках пишут. Любой студент юрфака знает с чего должна начинаться борьба с коррупцией.

Ничего из этого у Атамбаева тоже не вышло. Самый приближенный на сегодня Албек Ибраимов, мэр Бишкека так и не смог доказать происхождение денег своей жены, которая купила землю и продала ее президенту.

А у меня такой вопрос к Алмаз Шаршеновичу: вы знаете, что, начиная с детского сада, заканчивая госуслугами – везде продолжаются тотальные поборы и мздоимство? А гаишники даже сдачу дают, когда купюра у водителя больше чем 200 сомов.



Сажать надо, но систему это не меняет. Страх, что чиновник лишится своей работы заставляет его урвать быстрее и побольше.

5.

Я внимательно почитала Фарида Ниязова, советника Атамбаева. Мне показалось, что он серьезно позиционирует себя специалистом по масс-медиа. Пытался так глубоко рассуждать о роли и месте информации в развитии общества и государства. Но тоже не удержался от «Сам дурак!» говоря об оппонентах своего шефа.

Как я говорила уже в начале, я свое уже отсидела и заплатила за «клевету» и «оскорбления» президента Акаева. А вы, Фарид Абилезимович, в то время в его пресс-службе читали мою газету и выискивали эти самые места, на которые ваш тогдашний шеф Аскар Акаевич должен был на меня подавать в суд. А что касается того, что мы сидели и «когда убивали Садыркулова, резали Сыргака Абдылдаева, заманили и убили Павлюка», молчали, то и вы мне передачки в тюрьму не носили. И Алмаз Шаршенович, тогда лидер оппозиционной партии СДПК, лично со мной знакомый, не делал заявлений о том, что акаевский режим подавляет свободу слова.

Оправдывая своего шефа за судебные иски против СМИ, Фарид Ниязов ссылается на ответственность прессы. Дословно: «Теперь, на новом этапе развития информации, для любого политика и госслужащего будет очень важно добиться решения суда, что та или иная информация была фейковая, после этого общество будет знать, что это неправда».

Это было бы хорошо, если бы у нас была независимая судебная система, а не по звонку из администрации президента. А что касается правды, то народ все прекрасно видит и знает и без нас, журналистов.

Король голый, это все прекрасно видят, сколько не говори о том, что он «всенародно избранный». Это он в 2011 году был избран всенародно, а если за 6 лет не оправдал доверия народа, то не СМИ в этом виноваты. Люди просто молчат, потому что надеются, что он все-таки уйдет по добру-по хорошему. А по поводу международного сообщества, что мы хотим дискредитировать Атамбаева в их глазах, то хорошо на это сказал один из депутатов Европарламента на нашей встрече: «Мы не наивные».

Наивных нет. А то что Атамбаев делает уходя – большое упущение его советников, аппарата. Кто ему советует рассориться со всем миром? Если для того, чтобы громко хлопнуть дверью и уехать куда-нибудь из страны обиженным, не оцененным – это одно дело. А если все-таки остаться, то лучше покаяния человечество ничего не придумало. Как это сделал президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Пока наши «всенародно избранные» уходя не научатся признавать ошибки, прогресса не будет.



Народ у нас добрый. Ты покайся и тебя простят. Я бы посоветовала это сделать и Акаеву с Бакиевым. И Отунбаевой.

Замира СЫДЫКОВА.

Источник - "Республика"