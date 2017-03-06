Текебаев vs Атамбаев: противоборство перешло на ринг для боев без правил?



Противостояние между Текебаевым и Атамбаевым, начавшееся в виде обычной полемики двух политиков, перешло в стадию, когда уже ни одна сторона даже формально не удосуживается соблюдать приличия. В спортивном мире такое противоборство отнесли бы к категории боев без правил.

К сожалению, это самое худшее в почти эпическом противостоянии двух важных политических фигур Кыргызстана. Одна сторона наваливается на оппонента всей мощью своей власти, как в бразильском панкратионе, другая же практически лишена даже того небольшого набора средств и возможностей, которые имела раньше. Перефразируя раннего Путина, можно сказать, что Текебаев сегодня буквально загнан в "сортир".

Он практически обречен, но, сдается, только в ближней перспективе. Можно только предполагать, как дальше будут развиваться события. Случиться может всякое. Факт ареста Текебаева уже вызвал широкий международный резонанс. ОБСЕ, Евросоюз, международные правозащитные организации… Например, мне арест лидера кыргызской оппозиции напомнил случай с Михаилом Ходорковским, хозяином ЮКОСа, вина которого была, вроде, всем очевидной и доказанной, но публика все равно открыто сочувствовала опальному миллиардеру. Международная реакция была однозначно негативной, и Путину пришлось позже все-таки его отпустить. Что же до Текебаева, то даже не юристам уже очевидно, что дело сие вполне имеет шанс быть разваленным, а сам Омурбек Чиркешевич - стать мучеником совести и политическим узником.

Очень жаль, что президент Алмазбек Атамбаев в своем желании победить соперника любой ценой забыл о некоторых тонкостях закона, который все-таки следовало бы соблюсти. Причем, под занавес своего президентства. Но видно, что ему сейчас явно не до «формальностей». Он зол и обижен. Гнев и ярость не позволили ему вспомнить никем еще не отмененные законы политической борьбы, трезво продумать неизбежные последствия, когда орущая толпа награждает без правил побиваемого бойца сначала жалостью, а потом симпатией, извлекаемой из неких потаенных недр человеческого сознания. Нужно признать: медийное освещение этого противостояния уже на стороне Омурбека Чиркешевича. А это чревато последствиями. И тут вовсе необязательно ссылаться на мировые примеры,о которых писано-переписано. Достаточно вспомнить свои собственные, причем имевшие место совсем недавно.

Мне уже приходилось писать, что Омурбек Чиркешевич в своей полемике с президентом вел себя крайне вызывающе, дерзко,был далек от какого то ни было политеса. "Атамбаев, если ты мужик…" - это не было уровнем такого опытного бойца, как Текебаев, который давно свыкся с мыслью, что он уже, как минимум, кыргызский Томас Джефферсон, придумавший не какие-то там поправки, а написавший саму Конституцию. Но с другой стороны, и Алмазбек Шаршенович явно забронзовел за истекшие шесть лет, возомнив себя легендарным Самсоном, разрывавшим пасть дракона минимум дважды. Насколько помнится, госперевороты совершал не он один - соучастников было ой как много.

Да, Алмазбек Шаршенович желает, чтобы те перевороты считались последними "термидорами" в кыргызской истории. Но его же дружки по революциям явно жаждут повторения событий, испытывая адреналиновый голод из-за так называемой стабильности, которую они никогда не любили и сейчас не любят. Но самое опасное во всем этом то, что в кыргызской политике множится потенциал мести, жажды реванша, в ней уже уже дымится синдром если не Каддафи, то братьев Бакиевых, которые чудом спаслись лет семь назад от гнева толпы. А такой потенциал обычно зреет там, где творятся несправедливость, беззаконие, где царят жажда мщения и сведения счетов под видом борьбы с коррупцией. На самом же деле никакой борьбы с коррупцией нет. Коррупция как была на очень высоком уровне, так и держится там и сейчас. Истинные зубры воровства преспокойно отсиживаются в парламенте, прикрытые ширмой депутатства. Но о них наш президент пока предпочитает хранить молчание.

И еще. Текебаева, чуть ли не единственного прозападного у нас политика, задержали и водворили в СИЗО в самый канун визита Путина. Создалось впечатление, что наши хотели преподнести ВВП некий подарок в виде довеска к сивогривому скакуну, которого российский лидер нежно обнимал, нюхал и похлопывал по морде. Другое впечатление возникло из сомнения: наверняка тут не обошлось без участия определенных служб РФ. Это было заметно по тому, что того же афериста Маевского привезли в Бишкек и обратно увезли чуть ли не с почетным эскортом, будто воплощенного Далай Ламу.

Таким образом, Атамбаев и Текебаев готовы съесть друг друга до последнего куска. Их сердца переполнены гневом и жаждой мести. Это очень нехороший знак. Это не только нехорошо, а опасно, зловредно для нашего общества. Избирательное правоприменение почти всегда заканчивается плачевно. Поэтому очень хочется, чтобы свое слово сказала наша элита, аксакалы, представители интеллигенции, медийного сообщества. Недавно созданный Улуттук Кенеш, к примеру. Потому что нам нужны и Текебаев, и Атамбаев. Нужно, чтобы действующий президент досидел до конца своего срока, а избиратели пошли голосовать в стабильной, а не в отравленной ненавистью обстановке. Главное - нам нужно в нормальной, спокойной обстановке провести президентские выборы.

Осмонакун Ибраимов

Источник - "Азаттык".