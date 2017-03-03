Президент - «Ата Мекен»: хронология противостояния

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, высказывавший критику в адрес президента и его окружения, взят под стражу по обвинению в коррупции.

Глава депутатской фракции «Ата Мекен» подсчитал капитал, накопленный президентом после 2010 года, рассказал о его роскошном особняке в селе Кой-Таше, а также заявлял о получении данных о сокрытом имуществе главы государства и принадлежности ему же груза, находившегося на борту потерпевшего крушение в селе Дачи-СУ грузового самолета. В качестве ответа на это команда президента против самого Текебаева и его соратников развернула кампанию, которую позже назвали «Белизгейтом», Генпрокуратура нашла нарушения в процедуре продления адвокатской лицензии Алексею Елисееву и в тендере, который проводился Счетной палатой в 2011 году.

Во всем виновата Конституция?

Пути «Ата Мекена» и СДПК разошлись после того, как президент Алмазбек Атамбаев инициировал изменение Конституции. Лидер партии «Ата Мекен», представленной в парламенте, выступил против изменения около 30 статей Основного закона республики. Инициативу главы государства он воспринял как попытку закрепления монополии одной партии во власти и заявил, что «Атамбаев, подобно польскому Качинскому, хочет управлять страной, даже уйдя с должности».

Он отмечал, что узурпация президентом власти уже достигла мыслимых пределов: "Вообще, вся власть у парламента. Мы формируем правительство, определяем его программу и контролируем работу. И нам не следует постоянно оглядываться. Мы не должны опозориться перед народом. Выполняют ли парламент и правительство свои обязанности? Нет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в айт-майрам вышел к народу и от точки до точки перечитал поздравление президента, а еще в конце назвал имя Алмазбека Атамбаева. Пусть Атамбаев сам поздравляет через телеканалы и газеты. Премьер-министр должен говорить от своего имени. С каких пор он стал секретарем президента? Это - свидетельство перекосов во власти".

Ответ Атамбаева

Восемь членов бывшего Временного правительства поддержали позицию против конституционной реформы и приняли специальное обращение. В нем они заявили: если в Конституцию будут внесены поправки, нарушится баланс власти. Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии празднования Дня независимости 31 августа на площади «Ала-Тоо» сделал неожиданное заявление: "У кыргызов говорят, что все тайное становится явным через 40 лет. Я хотел бы открыто сказать политикам, которые хотят обмануть народ и потянуть его за собой, как стадо овец. Все ваши тайные дела рано или поздно станут известны. Но вы не ударяйтесь в бега, как Акаев и Бакиев. Станет известно, кто распродавал богатства и земли кыргызов. Откроем и дела по мародерству. Вскроются и факты разворовывания банковских ячеек. Мы выясним, кто агитировал и подталкивал Кадыржана Батырова".

Выступление президента стало причиной открытого противостояния между группами политиков. В 2012-2013 годы в отношении трех депутатов от партии «Ата Мекен» возбуждалось уголовное дело по мародерству, но их вина не была доказана. Уже в 2016 году в эфире телепередачи «Ынгайсыз суроолор» («Неудобные вопросы») Омурбек Текебаев рекомендовал президенту поискать мародеров у себя в партии: "Разве можно президенту при любом удобном случае заявлять, что ему кто-то завидует, кто-то желает занять его место и что он их не подпустит. Вместо того, чтобы кого-то очернять, пусть найдет настоящих мародеров. Есть еще год. Если поискать мародеров, то он может найти их в своей партии. Если не найдет, то я сам ему их покажу. Я обращаюсь к нему: Атамбаев, я, Текебаев, никуда не сбегу. Найди мародеров. Если не найдешь, после истечения твоего срока, я сам буду говорить. Если ты мужчина, найди. Я, Текебаев - мужчина. Никуда не сбегу".

Дом, который строит президент

Омурбек Текебаев занял позицию нападающего и одну за одной обнародовал информации, которые, как он считает, доказывают вовлеченность Атамбаева и его окружения в коррупцию. Самым громким стал скандал с участком площадью 2,7 га, приобретенным Алмазбеком Атамбаевым у супруги мэра Албека Ибраимова в селе Кой-Таше.

Генеральная прокуратура по поручению самого президента проверила законность принадлежности участка, но ничего подозрительного не обнаружила. Омурбек Текебаев, подсчитавший официальные доходы президента, ответил следующим образом: "Атамбаев за шесть лет однажды потратился - приобрел у Албека Ибраимова 2,4 га земли за 34 миллиона сомов. На эти цели, конечно, не хватило бы заработанных им за это время 6 миллионов сомов. На помощь ему пришла супруга. Она за шесть лет заработала 32 миллиона 371 тысячу 852 сома. Если суммировать их доходы, они заработали 38 миллионов. Я пришел к выводу, что Албек бессовестный. Старший брат его вырастил, дал ему разбогатеть, а он, несмотря на это, раз - и отобрал у него 34 миллиона сомов кровных в счет оплаты за участок. Доход Атамбаевых за шесть лет весь ушел на приобретение участка. Но, по словам независимых экспертов, расходы на строительство дворца Атамбаева потрачено 5 миллионов долларов. Атамбаев объявлял, что построил все на собственные средства. Если все так и есть, если все заработанные за шесть лет средства потрачены на приобретение участка, то откуда у него деньги на строительство дворца?".

Позже Текебаев слетал на Кипр, объявил, что получил там информацию об имуществе президента за рубежом. Но он обещал озвучить данные только после того, как к нему поступят документы. Атака на партию «Ата Мекен» усилилась, кульминацией стало задержание Омурбека Текебаева.

Председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев заявлял, что получил апостиль из государства Белиз, якобы доказывающий причастность трех депутатов от партии «Ата Мекен» к попытке продажи контрольного пакета акций сотового оператора «Мегаком». Президент Атамбаев заявлял, что если Сегизбаев не сможет это доказать, то поплатится должностью. Партия «Ата Мекен» получила официальное письмо из Белиза, которое опровергло заявление председателя ГКНБ, и потребовала его отставки. Но прошло уже несколько месяцев, а точка в этом громком деле, названном «Белизгейтом», не поставлена до сих пор.

Черная, как уголь

Кроме того, главными фигурантами двух разных уголовных дел стали еще два депутата-атамекеновца - Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов. Алмамбету Шыкмаматову вменяется, что он, будучи членом тендерной комиссии Счетной палаты в 2011 году, способствовал приобретению ведомством автомобиля для ссвоей супруги. Аиде Саляновой - что она незаконно продлила лицензию адвокату Алексею Елисееву. Ранее, когда Салянова занимала должность генпрокурора, в отношении ее супруга возбуждалось уголовное дело по поводу его вмешательства в тендер на закупку угля для Бишкекской ТЭЦ. Ныне депутат Аида Салянова отметила, что в ходе расследования наткнулась на обстоятельства против самих инициаторов дела: "Например, я сказала, что к этому причастен Артыкбаев. Когда я собиралась начать расследование, стали предприниматься попытки снять меня с должности. Потом убрали с должности самого Артыкбаева. Почему? Я заходила к президенту и говорила, что Артыкбаев, прикрываясь его именем, пытается провести компанию. После этого Артыкбаев ушел в отставку. Я думаю, они позже нашли взаимопонимание".

После крушения самолета 16 января 2016 года в селе Дачи-СУ Омурбек Текебаев заявил, что власти пытаются скрыть владельцев груза, находившегося на борту «Боинга». По этому поводу была создана депутатская комиссия, Текебаев тоже вошел в ее состав. После этого он слетал на Кипр. Позже полетел в Вену для участия в сессии ПАСЕ. В это время на родине против него возбудили уголовное дело. По возвращении его задержали. Бывший омбудсмен Бакыт Аманбаев считает задержание незаконным: "ГКНБ представил общественности обвинения, основанные только на предположениях, но не смог убедить общественность, потому что не представил доказательств. Предъявление обвинений без проверки слов заявителя нарушает принцип презумпции невиновности. Закон не позволяет возбуждать уголовное дело только по обвинениям, высказанным одним человеком. Есть все основания говорить, что здесь скрывается политическая подоплека и политическое преследование".

1 марта на заседание парламента были вызваны председатель ГКНБ и генеральный прокурор. Им задали вопросы, какие были основания задерживать человека по устному обвинению одного заявителя. Глава спецслужб сказал, что закон позволяет возбуждать уголовное дело после поступления заявления и его рассмотрения. Правозащитник Качкын Булатов считает, что в таком случае есть все основания для того, чтобы провести следствие, основываясь на словах бывшего президента Аскара Акаева об Алмазбеке Атамбаеве: "Союзу писателей было выделено около 50 миллионов рублей. Тогда курс рубля был как у доллара. Распоряжался выделенными деньгами по поручению Чингиза Айтматова его помощник Атамбаев. Сам Айтматов после этого уехал в Европу. Позже он обратился ко мне и сказал, что писатели жалуются. Оказалось, что на те средства было приобретено несколько заводов и фабрик. Писателям ничего не досталось. В связи с этим я вызывал Атамбаева и потребовал от него объяснений. Позже он перешел в оппозицию, стал моим врагом и заявлял, что я устраиваю гонения на него. Мы не передавали его дело следствию, не сажали его. Чингиз Айтматов умер. Но писатели и поэты того времени хорошо помнят эту историю".

И - избирательность?

Президент Алмазбек Атамбаев часто заявляет, что не должно быть неприкасаемых и что вор должен сидеть в тюрьме. Еще раз он повторил свои слова во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в госрезиденции «Ала-Арча» 28 февраля: "Это должно быть уроком для мародеров и их защитников. Горькая правда в том, что кто-то погиб, а кто-то на их крови стал зарабатывать деньги. Не только Текебаев, но многие деятели просто боятся, что их темные дела тоже всплывут. Вор должен сидеть в тюрьме. Кто бы это ни был. Если ты стал членом Временного правительства, это не должно быть индульгенцией".

В это время в Бишкеке проходил митинг сторонников Омурбека Текебаева. На нем экс-президент Роза Отунбаева прокомментировала слова главы государства: "Он говорит, что нет неприкасаемых. Но этот принцип должен одинаково применяться ко всем. Его окружают такие люди, они заполонили «Белый дом». Но почему он не относится ко всем одинаково, цепляется к Текебаеву и окружающим его Шыкмаматову и Саляновой? Нас не удивляет то, что тот человек молчал шесть лет и только сегодня приехал и написал заявление. Ведется политическая борьба".

Таким образом, две стороны, распространяя компромат друг на друга, достигли апогея борьбы между собой. Генпрокурор Индира Джолдубаева, отвечая на вопросы депутатов, заявила, что доказательств вины Текебаева достаточно. В то же время депутаты от фракции «Ата Мекен» заявляют, что у властей был специальный план по очернению Омурбека Текебаева и его заключения под стражу.

Кубанычбек Жолдошев

Журналист радио "Азаттык" в Бишкеке, специализируется на журналистских расследованиях.