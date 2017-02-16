Саботаж интеграции с ЕАЭС. Его организатором стало правительство Кыргызстана

Москва, Астана, Минск и Ереван используют все возможности ЕАЭС. Россия, Казахстан, Беларусь и Армения за год добились положительных показателей по многим экономическим позициям. Это произошло вопреки мировому кризису и санкционной политике стран Запада в отношении локомотива евразийского союза — России.

Кыргызстан — единственная страна, которая пока никаких дивидендов от ЕАЭС не получила

Почему Кыргызстан остается на периферии экономического сотрудничества?

Самый востребованный товар — кыргызский паспорт

Кыргызские сухофрукты под видом своих экспортирует на рынки СНГ Таджикистан. Местную баранину и говядину — соседний Казахстан. А что предлагает ЕАЭС сам Кыргызстан? Бишкек наладил торговлю своими государственными символами.

Кыргызский паспорт в Москве стоит 300 долларов. К нему, в качестве подарка прилагаются водительские права. Новыми кыргызами больше всего стремятся стать таджики и узбеки. Наш паспорт дает возможность гражданам сопредельных стран спокойно работать в столице РФ, без обязательного ежемесячного выезда на свою родину. К тому же правоохранительные органы России благожелательно относятся к мигрантам из Кыргызстана.

Граждане Таджикистана и Узбекистана покупают кыргызские документы уже с пропиской. Почти все новоявленные кыргызы «проживают» в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях, но не знают ни кыргызского, ни русского языков.

При правлении Курманбека Бакиева кыргызские паспорта продавали в основном выходцам из СУАР КНР. Те использовали их для переезда в Канаду. Паспорта выдавались в Сузакском районе (малая родина клана Бакиевых)

В наше время паспортный бизнес поставлен на конвейер. Если раньше кыргызские паспорта использовали уйгурские беженцы и казахские олигархи (В 2012 году ГКНБ начало расследование по факту выдачи кыргызского паспорта опальному банкиру Мухтару Аблязову), то сегодня его свободно покупают мигранты из соседних стран и террористы из ИГИЛ.

Воздушная контрабанда

Катастрофа турецкого транспортного самолета, упавшего на поселок Дача Су вблизи аэропорта «Манас», дала повод подозревать действующие власти в организации контрабанды. Хозяев 80 тонн груза, следовавшего из Гонконга, до сих пор не могут найти ни в Турции, ни в Кыргызстане.

Экс-министр юстиции Марат Кайыпов на международном форуме сообщил, что это не первый самолет с контрабандой. По его сведениям, в последнее время в аэропорту «Манас» приземлилось более 50 грузовых самолетов с «левым» грузом.

В сентябре 2016 года, на юбилейном саммите в Бишкеке, Александр Лукашенко в приватной беседе с президентами сказал, обращаясь к Алмазбеку Атамбаеву: «Знаем мы, чем вы тут занимаетесь». Белорусский батька прямо намекнул на контрабанду, которая следует из Кыргызстана на рынки ЕАЭС.



Кадры решают все. Но не в Кыргызстане

В 2016 году Россия предложила нашему правительству помощь в организации лабораторий по выдаче сертификатов, необходимых для продвижения кыргызских товаров на рынки стран ЕАЭС.

Москва готова была командировать на необходимый срок нужных специалистов для обучения кыргызских работников.

Но Бишкеку было не до этого, правительство занималось подготовкой вторых Всемирных игр кочевников

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев считает, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и возглавляемое им правительство намеренно саботируют процесс интеграции Кыргызстана со странами Евразийского союза.

Он напомнил слова премьера на сессии Жогорку Кенеша.

До сих пор, Всевышний пока не подал, а Казахстан не перечислил обещанные 100 миллионов долларов.

По мнению Каныбека Иманалиева, неконкурентоспособными на рынке ЕАЭС оказались не только кыргызские товары, но и правительство.

На декабрьском экономическом саммите в 2016 году в Санкт-Петербурге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ответ на претензии кыргызской стороны заявил, что Казахстан не собирается отвечать за бездействие кыргызского правительства. Оно, по словам казахского лидера, ничего не делает и ждет пока Астана без участия Бишкека, подготовит межправительственное соглашение по предоставлению финансовой помощи.

Президент Казахстана вынужден был сказать, что у него нет времени и желания работать еще и за премьер-министра Кыргызстана



ЕАЭС нужен Кыргызстану, или Кыргызстан ЕАЭС

По всем экономическим параметрам Кыргызстан — самая бедная страна в ЕАЭС. И для своих союзников является больше балластом, нежели долгожданным приобретением.

Но в перспективе Бишкек может стать равноправным партнером. И чем скорее, как заявил лидер партии «Онугуу Прогресс» Бакыт Торобаев, проснется правительство, тем быстрее пройдет процесс интеграции в ЕАЭС.

Российские, казахские и кыргызские эксперты считают, что у Кыргызстана есть своя ниша в евразийском пространстве. Для этого не обязательно продавать свои паспорта и поставлять нелегально китайские товары.

Вступление в ЕАЭС для Кыргызстана, как считает один из идеологов союза с Россией, Казахстаном, Беларусью и Арменией экс-премьер министр Темир Сариев, стало исторически правильным и политически выверенным шагом.

Кабай КАРАБЕКОВ

http://24.kg/vzgljad/45265/