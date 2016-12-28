Итоги года: От сражений до разводов в политике…

Вот через мгновение ока мы простимся с годом обезьяны. Кто-то радуется «пришел Новый год», а остальные грустят «ушел старый год». Большинство подводит итоги года. В этот раз мы тоже попробовали освежить в памяти, какие события запомнились на политическом поле в 2016 году. Множество политических аналитиков говорят, что маленькая страна Кыргызстан сейчас идет по пути политического становления. Мы хорошенько вникли, и в этом году были неожиданные ходы, политический котел кипел.

Уходящие, приходящие мэры

С обновлением года ни с того, ни с сего ушел с должности мэр города Бишкека Кубанычбек Кулматов. Он руководил городом два года, не воспринимал сказанную критику даже как укус комара, и внезапно собрал узелок, ушел, что продолжает оставаться вопросом. Еще интересней стал неожиданный выход на политическое поле неизвестного большинству Албека Ибраимова. Допущенные им на экзамене ошибки тотчас стали объектами сарказма. Итак, год начался сменой мэров.

Митинги в Аксы, Ала-Буке

С наступлением ранней весны вместе с полноводными бурлящими реками вышел на митинги народ Аксы и Ала-Буки. В этот раз причиной недовольства народа стало вторжение узбеков в Аксыйский район. Они не просто вошли, а специально перегородили дорогу, что вызвало раздражение людей. Между тем распространились разговоры, что Ункур-Тоо в Кербене отошел к Узбекистану, как ветром раздули искру. Желающие воспользоваться моментом в своих интересах, повернуть недовольство в другую сторону решили организовать митинги в Бишкеке, Оше. Почувствовавший обострение ситуации тогдашний премьер-министр Темир Сариев встретился с аксыйцами, сказал, что ни один сантиметр земли не отойдет к соседям, урегулировал положение.

Тендер, который веником смёл силачей

После этого возник конфликт из-за тендера по реконструкции дороги Балыкчы-Корумду. В итоге глава правительства Темир Сариев, министр транспорта и дорог Аргынбек Малабаев и его заместитель Улан Уезбаев были сняты с должностей. Некоторые аналитики это явление назвали предлогом для снятия Сариева с должности, поздней и депутатская комиссия исследовала вопрос. Все же есть несогласные с заключением комиссии. Следует подчеркнуть, во главе обвинителей Темира Сариева стоял Канат Исаев.

Спор за пост

Без особых сложностей кресло премьер-министра досталось Сооронбаю Жээнбекову, а его младший брат Асылбек Жээнбеков сдал должность спикера парламента. За председательство вступили в спор Канат Исаев и Бакыт Торобаев, двое смельчаков довольно сильно схватывались. Был ли это заблаговременный сценарий или ирония судьбы, оба кандидата получили равное количество голосов, спикер не был избран. После этого «неожиданно» трофей спикерства достался Чыныбаю Турсунбекову. Итак, лидером СДПК стал Иса Омуркулов, через малое время руководить коалиционным большинства стал Канат Исаев.

Противоборство Атамбаева и Текебаева

Бесспорно, самым главным событием уходящего года стало изменение Основного закона. Эта история останется записанной в историю крупными буквами, ведь исторические события не появляются на ровном месте. Поэтому за занавесом изменения Конституции лежит множество конфликтов. Самый главный из них – разделение на два берега Атамбаева и Текебаева, много лет ходивших в одной команде. При драке двух великанов между ними гибнет муха, распустилось коалиционное большинство, обновился кабинет министров. Тогда остановимся на важных моментах. Весной депутаты фракций «Ата Мекен», СДПК, «Онугуу-Прогресс» инициировали закон, включающий в себя правила проведения референдума, провели большинством голосов в первом чтении. До этого поднимали инициативу изменения Основного закона депутаты Жогорку Кенеша 5-го созыва Омурбек Текебаева, Феликс Кулов, Чыныбай Турсунбеков, по предложению президента она была временно приостановлена. Во время нахождения депутатов в летнем отпуске вынесли на обсуждение законопроект об изменении Конституции. Интересно, что среди инициаторов не оказалось «атамекеновцев». Именно с этого началась информационная война. Омурбек Текебаев устроил пресс-конференцию, пороча президента и его команду. А Алмазбек Атамбаев 31 августа в выступлении высказал резкую критику в адрес Отунбаевой и членов Временного правительства, поддерживавших Текебаева.

Таким образом, Омурбек Текебаев сказал, что президент строит дом на земле Максима Бакиева, а СДПК в ответ обвиняет самих депутатов-«атамекеновцев» в мародерствах. Поддержавшая изменения в Конституцию «Онугуу-Проогресс» вступила в словесную перепалку с СДПК, мотивируя «наш голос не услышали». Событие обострялось, закончилось распадом правящей коалиции. Итак, сформирована новая коалиция, остались в оппозиции «Ата Мекен», «Онугуу-Прогресс» и «Республика – Ата Журт» - РАЖ. Ну а СДПК, «Кыргызстан», «Бир бол» вошли в коалиционное большинство. Сначала обеими руками поддержавший изменения в Основной закон Канат Исаев изменил точку зрения на 180 градусов, сказал, что Основной закон изменили выкручиванием рук. Между тем потерялся оригинал Основного закона, что превратилось в главную тему.

Какие бы препятствия ни были, прошел референдум по изменению Конституции, президент достиг поставленной цели. Ну а Омурбек Текебаев сказал, что будет объявлен импичмент президенту, и что исследование началось. Таким образом, до сегодняшнего дня не заканчивается противостояние этих двоих.

Мандатный скандал

Год обезьяны также запомнился мандатным скандалом многих депутатов. Только что получившие мандаты и обмывшие кресла депутаты не успели опомниться, как простились с креслами. Конец истории привел к уменьшению количества женщин-депутатов в парламенте и завершился судебными тяжбами.

Разводы

В политике нынешнего года были соединившиеся, найдя половинки, и разошедшиеся в разные стороны. Официально развелись поженившиеся на прошлых парламентских выборах «Республика» и «Ата Журт», Ташиев с Бабановым пошли по разным дорогам. После этого Ташиев, Мадумаров и Келдибеков объединились рука в руке.

День рождения Атамбаева

В Бишкеке прошел саммит президентов СНГ, в нем участвовали главы стран. Наряду с этим мероприятием отметили день рождения Алмазбека Атамбаева, в честь чего Путин вручил ему орден Александра Невского. Затем успешно прошел саммит глав правительств.

Кстати, в этом году перед общественностью обнародованы песни нашего президента Алмазбека Атамбаева, они заняли место в сердце большинства.

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.5

http://www.gezitter.org/politic/56416/