Снегопад в Москве побил рекорд 72-летней давности

Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

По состоянию на 18:00 по московскому времени, в Тушино выпало 7 мм осадков, на ВДНХ — 8 мм, а на Балчуге —10 мм. При этом в Новой Москве и Михайловском выпало 12 мм осадков, что составляет 20% от всей месячной нормы.

В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне - 16 мм (30% месячной нормы), Кашире - 14 мм, Долгопрудном, Михнево, Серпухове, Павловском Посаде - 12 мм.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что 7 и 8 декабря погоду будет определять южный циклон, поэтому в ночные и утренние часы на улице будет облачно.

Источник: centralasia.media