Новый состав Бишкекского горкенеша (предварительный список)

Явка избирателей на повторных выбора в Бишкекский городской кенеш (на 20:00) составила 24,54%.

По предварительным данным, семипроцентный порог предолели 7 партий:

- «Эмгек» – 18,23%;

- «Ата Журт Кыргызстан» – 14,11%;

- «Ишеним» – 12,47%;

- «Ынтымак» – 10,81%;

- «Социал-демократы» – 8,13%;

- «Онугуу-Прогресс» – 8,11%.

Предварительный список новоизбранных депутатов (Источник: Система «Талапкер» Центризибркома)

«Эмгек» – 11 мандатов

1. Жаныбек Абиров (депутат БГК)

2. Сергей Балакин

3. Элизавета Алымбаева

4. Бактиярбек Иманалиев

5. Русланбек Акишев (депутат БГК)

6. Лира Акунова

7. Бактыбек Абдиев (депутат БГК)

8. Эльмир Досалиев (депутат БГК)

9. Светлана Кенжебаева

10. Самат Дөөлөтбаков

11. Токтосун Султанов

«Ата Журт - Кыргызстан» – 9 мандатов

1. Таалайбек Сурапбаев (депутат БГК)

2. Максат Токтогулов

3. Айканыш Ашырова

4. Алымбек Бактыбеков

5. Эдик Досиев (депутат БГК)

6. Мээрим Нусубалиева

7. Куванычбек Конгантиев (депутат БГК)

8. Кудайберген Сыдыков

9. Омуркан Ашанбаева

«Ишеним» – 8 мандатов

1. Рысбай Аматов (депутат БГК)

2. Сайдахмат Исмаилов (депутат БГК)

3. Рамина Идырова

4. Асылбек Акылбеков (депутат БГК)

5. Арнас Тиллебаев

6. Гулунара Сатыбалдиева

7. Шаукет Нурдинов

8. Таалайбек Дайырбеков

«Ынтымак» – 7 мандатов

1. Максат Алымбеков

2. Казыбек Эргешов (депутат БГК)

3. Наргиза Жолдошбаева (депутат БГК)

4. Мийзамидин Калыков (депутат БГК)

5. Таалайбек Сариев (депутат БГК)

6. Гүлназ Халилова

7. Акжол Абдраимов

«Онугуу-Прогресс» – 5 мандатов

1. Манас Абдыллабек уулу

2. Жылдызбек Абдраимов

3. Чолпонай Садыкова

4. Фархад Карымшаков

5. Мухамедазиз Исламов

«Социал-демократы» – 5 мандатов

1. Кадырбек Атамбаев

2. Таалай Темиркулов

3. Элнура Дүйшекеева

4. Султанбек Абдуллажанов

5. Илгиз Сарылдык уулу

Источник: Баракелде, gezitter.org