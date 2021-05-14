Отмена итогов выборов. ЦИК КР не вернет партиям залог

Центризбирком Кыргызстана не будет возвращать залог партиям в городах, где итоги выборов будут отменены.

Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя ЦИК КР Абдыжапар Бекматов.

По его словам, по закону залог не возвращается в случаях, если итоги отменяются судом или решением ЦИК.

Также Бекматов пояснил, что в повторных выборах не смогут принимать участие кандидаты, чьи действия стали причиной отмены итогов выборов. Партии же участвовать могут.

«Мы сейчас конкретные фамилии назвать не сможем, кто не будет участвовать в повторных выборах. Некоторые случаи уточняет ЦИК, другие – правоохранительные органы», - сказал он.

Также Абдыжапар Бекматов добавил, что после решения ЦИК об отмене итогов выборов президент страны в течение одного месяца должен назначить повторные выборы. С этого момента ЦИК в течение 40 дней должен провести повторные выборы.

Напомним, что ЦИК отменил итоги выборов в местные кенеши в городе Токмок. Кроме того, ТИК отменили итоги выборов в Бишкеке и Оше.

Источник: Кабар