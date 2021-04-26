Бишкекская ТИК утвердила итоги референдума

В столице за новую Конституцию проголосовали 78 854 избирателя

Бишкекская территориальная избирательная комиссия утвердила итоги референдума. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

На избирательных участках Бишкека число проголосовавших составило 130 215 избирателей, из них за – 78 854 голоса, против – 46 996 голосов, а также на избирательных участках за пределами Кыргызской Республики число проголосовавших составило 3 168 избирателей, из них за – 2 484 голоса, против – 668 голосов.

Напомним, 11 апреля прошел референдум по принятию новой Конституции одновременно с выборами депутатов местных кенешей.

Информационный отдел ЦИК

