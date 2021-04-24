Определены результаты выборов депутатов Кара-Кульского горкенеша. Прошли 7 партий

15 апреля 2021 года Кара-Кульская городская территориальная избирательная комиссия определила результаты выборов депутатов Кара-Кульского городского кенеша.

Определены результаты выборов депутатов Кара-Кульского городского кенеша, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

11 апреля 2021 года состоялись выборы депутатов Кара-Кульского городского кенеша.

Общее количество избирателей в городе Кара-Куль составляет 15669, из них приняли участие на выборах 6397 избирателей, что составляет 40,83%.

Для проведения выборов депутатов Кара-Кульского городского кенеша, на территории города Кара-Куль были образованы 9 избирательных участков и одна территориальная избирательная комиссия.

11 марта 2021 года решениями Кара-Кульской территориальной избирательной комиссии были зарегистрированы 7 политических партий в списке кандидатов 350 кандидатов (из них: 236 мужчин, 114 женщин).

15 апреля 2021 года Кара-Кульская городская территориальная избирательная комиссия определила результаты выборов депутатов Кара-Кульского городского кенеша.

На основании протокола о результатах выборов депутатов Кара-Кульского городского кенеша определено следующее:

Преодолев 7% барьер на выборах депутатов Кара-Кульского городского кенеша прошли 7 партий, из зарегистрированных 7:

«Замандаш» - 21,26%;

«Ата-Журт Кыргызстан» - 15,88%;

«Энергетиков» - 14,96%;

«Бирге-Вместе» - 13,11%;

«Ыйман Нуру» - 12,61%;

«Мекен Ынтымагы» - 10%;

«Ынтымак» - 9,02%.

По предварительным итогам выборов Кара-Кульского городского кенеша, мандаты между политическими партиями распределились следующим образом:

«Замандаш» - 7 мандатов;

«Ата-Журт Кыргызстан» - 5 мандатов;

«Энергетиков» - 5 мандатов;

«Бирге-Вместе» - 4 мандата;

«Ыйман Нуру» - 4 мандата;

«Мекен Ынтымагы» - 3 мандата;

«Ынтымак» - 3 мандата.

В период подготовки к выборам в ЦИК КР поступила жалоба от уполномоченного представителя политпартии «Ыйман Нуру» о том, что мэр города Кара-Куль, кандидат в депутаты И.Еркеев злоупотребляя служебным положением, распространяет заведомо ложную информацию через СМИ на другого кандидата в депутаты от партии «Ыйман Нуру». Жалоба была передана в Кара-Кульский ТИК для принятия решения. Решением Кара-Кульской ТИК Еркеева наложен штраф VI категории (12 тыс. 500 сомов).

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 7 Закона КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов КР», ЦИК КР определяет результаты выборов депутатов местных кенешей соответствующей территории и осуществляет официальное опубликование их в средствах массовой информации.

Источник: Кабар