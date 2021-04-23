Луиз Чемберлен: Я снимаю шляпу перед теми усилиями и тем качеством работы, которые смогла обеспечить ЦИК на выборах и референдуме…

Бишкек, «Саясат.kg». Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова приняла участие в работе Координационного Совета партнеров по развитию, сообщает пресс-центр ведомства.

21 апреля председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова приняла участие в работе Координационного Совета партнеров по развитию, в качестве сопредседателей совета выступили Глава Программного офиса ОБСЕ Посол Пьер фон Аркс и Постоянный представитель ПРООН Л.Чемберлен. В работе также участвовали представители международных и общественных организаций.

В ходе встречи был проведен обзор результатов выборов депутатов местных кенешей и референдума (всенародного голосования) по проекту Закона КР «О Конституции Кыргызской Республики» 11 апреля 2021 года, а также были представлены предварительные заключения Общественного фонда «Общее дело» и Общественного объединения «Агентство социальных технологий» по наблюдению за местными выборами и референдумом.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Луиз Чемберлен поздравила Центральную избирательную комиссию с успешным проведением выборов депутатов местных кенешей и референдума. «Я снимаю шляпу перед теми усилиями и тем качеством работы, которые смогла обеспечить ЦИК на выборах и референдуме в весьма ограниченный срок. При этом, отмечаю проведение нескольких избирательных циклов в течение последнего календарного года. Стоит подчеркнуть важный прогресс, которого мы достигли в расширении прав и возможностей женщин и их участия в избирательных процессах. Количество кандидатов женщин в местные кенеши было практически в два раза больше, чем в предыдущем избирательном цикле. В части женского участия Кыргызстан достиг многого и, поэтому хотелось бы поблагодарить госпожу Председателя и сотрудников избирательных комиссий», - сказала она.

Глава Программного офиса ОБСЕ Пьер фон Аркс поприветствовал всех участников встречи координационного совета партнеров по развитию и отметил: «Страна в данный момент проходит свой очередной избирательный цикл. Мы видим какую усердную работу проводит ЦИК со своими партнерами по развитию. Для нас огромная честь помогать вам. Еще раз поздравляем Вас с прошедшими выборами».

Председатель ЦИК информировала о том, что в настоящее время ЦИК и нижестоящие комиссии находятся на этапе подведения итогов голосования и определения результатов выборов депутатов местных кенешей и референдума Кыргызской Республики.

«Сроки определения результатов для местных выборов – не позднее 2 мая, 16 мая – результаты референдума. Большинство территориальных избирательных комиссий уже готовы к завершению передачи информации о результатах. Выборы прошли в 448 кенешах, при этом немало кенешей, где отсутствуют жалобы на организацию процедуры голосования. Мы видим, что выборы прошли конкурентно, особенно, в городах республиканского значения, таких как: Бишкек и Ош. Жалобы поступают, но количество нарушений уже не в таких масштабах, как ранее. Часть жалоб находятся на рассмотрении в правоохранительных органах, часть рассматривает КГОР и часть - в ЦИКе. В городских выборах участвовало 59 партий. Из 236 списков кандидатов прошли 7% барьер 146 списков кандидатов. Это более представительный процент прошедших партий, чем на выборах 2016 года. В девяти городах, где прошли все партии, мы видим удовлетворение общественности итогами выборов и готовность партий к конструктивному взаимодействию», - отметила Н.Шайлдабекова.

По ее словам, полный пересчет бюллетеней осуществляется в городе Талас, ввиду подачи жалобы со стороны одной из партий в связи с незначительной нехваткой голосов для прохождения в городской кенеш: «Не отказывать в рассмотрении всех заявлений – это наша позиция, даже если они не обоснованы. В остальных городах на незначительном количестве участков, идет пересчет голосов. Но при этом заявители удовлетворены и убеждаются в отсутствии фальсификаций. Поэтому в пересчетах голосов на участках мы видим только позитивное, так как есть возможность показать достоверность и точность работы избирательных комиссий».

Также, глава ЦИК заявила, что гендерная поддержка дала уверенность женщинам. «Есть округа, где женщины получили «сверхквоту». Помимо своих мест, женщины забирали и «мужские» места. Отдельную благодарность хотела бы выразить партнерам в поддержке реформ. Активность женщин-избирателей на этих выборах повысилась кратно. Стоит отметить развитие доступности участков голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). Также есть новшества по внедрению спецкурса для правоохранительных органов в сфере избирательного процесса. Совместная работа ЦИК с правоохранительными органами дала хорошие результаты»,- говорит Н.Шайлдабекова.

«С учетом запросов общества на позитивные изменения и с учетом анализа мнений, мы приходим к выводу, что сейчас необходимо простое и одновременно системное избрание депутатов Парламента. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства приходит к выводам, что несмотря на то, что очень много говорилось о переходе к мажоритарной системе, целесообразней перейти к пропорциональной системе с открытым списком» - заключила Председатель ЦИК.

Председатель правления общественного фонда «Общее дело» Аида Суйундуева отметила, что проводилось два вида наблюдения: долгосрочное – в гг.Бишкек, Ош, Каракол, Каинды, Баткен, Токмок, Талас, Джалал-Абад и Нарын, краткосрочное – за процессами открытия, голосования, закрытия и подсчета голосов в ходе выездного голосования и дня голосования 10-11 апреля на 416 УИК в 9 городах, включая 100% охват избирательных участков в гг. Бишкек и Ош. Всего было 350 наблюдателей на 416 УИК, сотрудники головного офиса и 8 региональных офисов, а также 10 операторов колл-центра. Количество выявленных нарушений в предвыборный период составило - 78, подано в КГОР – 11, подано в ТИКи – 36. Голосование вне помещений: выявленных нарушений: 46. Подано в КГОР: 4, в ТИКи: 46. День голосования: выявленных нарушений: 157. Подано в КГОР: 10, в ТИКи: 50. Итого за избирательный процесс: выявленных нарушений: 281. Подано в КГОР: 25, в ТИКи: 139, в органы ОВД: 1. «Планируется выпуск аналитических отчетов по спискам кандидатов и избирательным фондам» - сказала А.Суйундуева.

В своем выступлении Директор Общественного объединения «Агентство социальных технологий» Зульфия Кочорбаева подчеркнула: «Гендерный мониторинг охватывал выборы в 420 айылных кенешей и 28 городских кенешей. Для мониторинга было привлечено: 4 национальных эксперта-аналитика и 18 региональных эксперта. 2943 зарезервированных мандата для женщин – это возможность увеличить в 4 раза число женщин-депутатов в айыльных кенешах (до выборов было всего 718 женщин-депутатов, или 9,6%). Всего только в 28 округах из 1393 округов не было зарегистрировано женщин-кандидатов, что составляет всего 2%. При этом, учитывая, что в большинстве случаев для каждого айылного кенеша образуется несколько округов, не было ни одного айылного кенеша, в избирательных округах, в которых не было бы зарегистрировано ни одной женщины-кандидата. Во всех остальных 1365 округах выдвинулось 5300 женщин-кандидатов, что свидетельствует о высоком активном участии женщин в выдвижении кандидатами в айылные кенеши».

В завершении встречи Председатель ЦИК выразила признательность донорскому сообществу за постоянно оказываемое Кыргызстану содействие в реформировании избирательного процесса, повышения инклюзивности, обучения представителей правоохранительных органов и мн. др. аспектах.

В связи с завершением дипломатической миссии в Кыргызстане, Председатель, от имени ЦИК, поблагодарила Посла Пьер фон Аркс за многолетнюю помощь и эффективное взаимодействие не только как с руководителем офиса ОБСЕ, но и, несомненно, за его личные человеческие качества, которые влияли на эффективность и позитивность результатов. «Мы будем рады всегда Вас видеть в гости к нам» - подчеркнула Председатель ЦИК.

«Я очень рад нашей встрече. Я не уеду очень далеко. Я буду главой офиса ОБСЕ в Ташкенте. Я хотел бы сказать, что Кыргызстан – это замечательная страна с удивительными людьми. Рад тому, что мы все идем в одном направлении, в частности, в продвижении демократических ценностей. Вы, наверное, чемпион по продвижению демократии в Кыргызстане. Также хотелось бы поблагодарить всех членов координационного совета за поддержку и содействие» - ответил в заключении глава Программмного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьер фон Аркс.