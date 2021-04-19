Бишкекская ТИК пересчитает бюллетени по референдуму на 7 избирательных участках

Уточняется, что 18 апреля 2021 года Бишкекская ТИК провела заседание, где рассмотрела все поступившие жалобы и заявления от общественных фондов «Клооп Медиа», «Общее дело» и 12 политических партий.

Бишкекская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение о проведении перерасчета бюллетеней по референдуму по проекту новой Конституции на 8 избирательных участках. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Уточняется, что 18 апреля 2021 года Бишкекская ТИК провела заседание, где рассмотрела все поступившие жалобы и заявления от общественных фондов «Клооп Медиа», «Общее дело» и 12 политических партий.

По итогам рассмотрения Бишкекской ТИК были приняты решения о проведении пересчета бюллетеней по референдуму (всенародного голосования) на УИК №№1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339, а также о признании недействительными итогов голосования:

- УИК №1158 - по выборам депутатов Бишкекского городского кенеша;

- УИК №1343 - по выборам депутатов Бишкекского городского кенеша и референдума (всенародного голосования).

Кроме того, принято решение о вынесении предупреждений по 24 избирательным участкам: №1024, 1029, 1034, 1038, 1054, 1111, 1122, 1123, 1127, 1132, 1139, 1142, 1148, 1206, 1230, 1234, 1239, 1246, 1301, 1315, 1321, 1323, 1327, 1348, о проведении разъяснительной беседы с членами УИК №1243 и 1333.

Напомним, что выборы в местные кешени и референдум по проекту Конституции прошли 11 апреля 2021 года.

Источник: Кабар