Выборы в БГК. Партию НДПК сняли с гонки за подкуп избирателей

Бишкекская ТИК сняла с гонки в Бишкекский горкенеш партию НДПК.

Отмечается, в день выборов, 11 апреля, поступила информация, что некий Айбек раздавал по 100 сомов избирателям, проголосовавшим за НДПК.

Кроме того, в этот же день возле школы № 29 (УИК № 1208) были задержаны Ю. Берналиев и Э. Абдыкадыров. Сотрудники Первомайского УВД изъяли у последнего две тысячи сомов, а у Берналиева — 18 тысяч 799 сомов. Следствие установило связь между Э. Абдыкадыровым и одним из кандидатов партии.

Таким образом, ТИК уличила вышеназванных граждан и партию НДПК в подкупе.

В самой политорганизации это решение называют необоснованным и намерены оспаривать его в суде.

Источник: Элгезит