Бишкекская ТИК отменила итоги голосования вне помещения на некоторых избирательных участках

Участковыми избирательными комиссиями №1051, №1157 отменены итоги голосования вне помещения.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию с 10 по 14 апреля 2021 года поступило 54 жалобы и заявления от избирателей, политических партий и общественных фондов «Общее дело» и «Клопп Медиа», осуществивших наблюдение за выборами депутатов местных кенешей (16 – на процедурные нарушения, 38 – на итоги голосования)

По итогам рассмотрения жалоб и заявлений на процедурные нарушения Бишкекской ТИК предупреждены члены УИК №1028, председатели УИК №№ 1231, 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 1333, 1115, 1303, 1228, 1351 о недопущении нарушений избирательного законодательства.

После рассмотрения поступивших в Бишкекскую ТИК жалоб и заявлений на итоги голосования решением Бишкекской ТИК отменены итоги голосования вне помещения на УИК №№ 1023, 1028, 1029, 1036, 1309, 1311, 1312.

Участковыми избирательными комиссиями №1051, №1157 отменены итоги голосования вне помещения.

На рассмотрении Бишкекской ТИК 21 жалоба и заявление от вышеуказанных общественных фондов, и политических партий «Айкол Кыргызстан», «Реформа», «Ыйман Нуру», «Социал-демократы», Патриот».

Источник: Кабар