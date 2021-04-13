Официальные итоги местных выборов и референдума будут определены в течение 35 дней, — глава ЦИК

Официальные итоги местных выборов и референдума в Кыргызстане будут определены в течение 35 дней.

Об этом заявила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабекова

По её словам, данный срок установлен законом. При этом решение, принятое на всенародном голосовании, по ее словам, вступает в законную силу после публикации официальных результатов.

«Так как в этот раз на референдум выносился проект Конституции, то в законе имеются условия, при которых принятое решение вступает в законную силу. Новая редакция будет считаться действующей после подписания президентом и официальной публикации», ‒ пояснила глава ЦИК, добавив, что придется частично менять законодательство КР, чтобы привести его в соответствие с новой Конституцией.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане выбирали депутатов 448 кенешей, из которых 420 – айылные и 28 – городские, в том числе Бишкек и Ош.

Кроме того, 11 апреля прошел референдум по новой Конституции. Явка на нем составила 37,08%, то есть проголосовали 1 млн 336 тысяч 743 человека из включенных в список 3 млн 606 тысяч 201 избирателя.

Из этого числа за новую Конституцию проголосовали 1 млн 59 тысяч 476 человек или 79,24%, против – 182 тысячи 553 человека или 13,66%. При этом около 7% или 90 тысяч бюллетеней признаны недействительными.

Источник: Элгезит