На выборах в горкенеши 28 городов кандидаты 146 партий преодолели 7% - ЦИК

По стране были открыты 2273 избирательных участка, в городских кенешах - 598 участков, в айыльных кенешах - 1675 участков.

На местных выборах число избирателей, принявших участие, составило 1 млн 295 тыс. 943 граждан. Об этом на брифинге сообщил глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из них на выборах депутатов городских кенешей приняли участие 386 тыс. 365 граждан, это 36,82% (из 1 млн 49 тыс. 441 избирателя), на выборах депутатов айыльных кенешей проголосовали 909 тыс. 578 граждан, это 40,09% (из 2 млн 268 тыс. 689 избирателей).

«По стране были открыты 2273 избирательных участка, в городских кенешах - 598 участков, в айыльных кенешах - 1675 участков. В 28 городских кешешах есть 796 мандатов. На выборах в горкенеш участвовали 236 политических партий, из них кандидаты 146 партий преодолели 7% порог», - сообщила она.

Источник: Кабар