Более 79 % избирателей поддержали новую Конституцию на референдуме - ЦИК

По ее информации, «за» проголосовали 1 млн 59 тыс. 476 избирателей или 79,24%, «против» —182 тыс. 533 человека или 13,66%».

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) Нуржан Шайлдабекова сегодня на брифинге в Бишкеке рассказала, сколько избирателей поддержали проект Конституции и сколько проголосовали против.

По ее информации, «за» проголосовали 1 млн 59 тыс. 476 избирателей или 79,24%, «против» —182 тыс. 533 человека или 13,66%».

Шайлдабекова предоставила статистику голосования по регионам.

Так, г.Бишкек: «За» – 60,66%, «Против» – 36,10%,

г.Ош: «За» – 79,87%, «Против» – 12,27%,

Джалал-Абадская область: «За» – 84,07%, «Против» – 7,94%,

Иссык-Кульская область: «За» – 85,25%, «Против» – 9,09%,

Нарынская область: «За» – 82,84%, «Против» – 11,25%,

Ошская область: «За» – 84,33%, «Против» – 7,78%,

Таласская область: «За» – 74,99%, «Против» – 16,06%,

Чуйская область: «За» - 70,84%, «Против» – 21,36%,

Баткенская область: «За» – 84,27%, «Против» – 8,68%.

Данные с участков за рубежом не введены еще в систему.

Как отметила Шайлдабекова, референдум признается состоявшимся, если явка составит 30% и за определенный ответ будут получены 50% и более голосов.

«ЦИК предоставляет эти цифры по референдуму на основе данных автоматических считывающих урн, от ТИК и УИК. На данный момент рассматриваются все данные, которые поступили с ТИК и УИК. Рассматриваются все заявления, которые поступили на организацию и проведение выборов. Итоги референдума будут поведены после окончания ручного подсчета. По закону итоги будут подводиться в течение 35 дней», - сказала она.

Источник: Кабар