Явка на референдум по проекту Конституции составила 37,08% - Шайлдабекова

По ее информации, по предварительным данным, завершился подсчет голосов на 98% избирательных участках.

На 12 апреля 2021 года, согласно данным автоматически считывающих урн, явка на референдум по проекту новой Конституции составила 37,08%. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) Нуржан Шайлдабекова на брифинге в Бишкеке.

По ее информации, по предварительным данным, завершился подсчет голосов на 98% избирательных участках.

«Всего были включены в список 3 млн 606 тыс. 201 избиратель. На референдуме приняли участие и изъявили свое волеизъявление 1 млн 336 тыс. 743 избирателя. Явка на референдуме составила 37,08%», - сказала она.