Анжелике не достался? Предварительный список депутатов БГК

В Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер.
Согласно партийным спискам, мандаты предположительно распределяются следующим образом. В то же время это не означает, что именно эти кандидаты станут депутатами БГК:
- "Эмгек" - 10 мандатов;
- "Ак Бата" - 9 мандатов;
- НДПК - 8 мандатов;
- "Ата Журт Кыргызстан" - 7 мандатов;
- "Ынтымак" - 6 мандатов;
- "Биздин эл" - 5 мандатов.
Предварительный список депутатов от "Эмгека":
- Жаныбек Абиров.
- Базарбек Абдраев.
- Асель Абдыгулова.
- Сергей Шин.
- Бактиярбек Иманалиев.
- Светлана Кенжебаева.
- Бактыбек Абдиев.
- Русланбек Жакышов.
- Камилла Сагыналиева.
- Шаршенбай уулу Руслан.
От "Ак Баты":
- Нариман Тюлеев.
- Максим Ситников.
- Ирина Аллафердова.
- Улан Махмудов.
- Улан Джолдошов.
- Светлана Шульц.
- Бектур Гайыпов.
- Эрнест Джапаров.
- Бакыт Шарипов
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От НДПК:
- Илим Карыпбеков.
- Куванычбек Конгантиев.
- Виктория Мозгачева.
- Сайдахмат Исмаилов.
- Коргонбай уулу Жусупбек.
- Рысгул Акимжанова.
- Уланбек Азыгалиев.
- Элдияр Урдинов.
От "Ата Журт Кыргызстан":
- Бабыржан Тольбаев.
- Талантбек Жамгырчиев.
- Валентина Лисниченко.
- Рысбай Аматов.
- Нурлан Шейшеев.
- Эльнура Рымбекова.
- Эдиль Бейшенбаев.
От "Ынтымака":
- Айбек Кыштобаев.
- Нурсултан Кубанов.
- Наргиза Жолдошбаева.
- Таалайбек Сариев.
- Казыбек Эргешов.
- Жибек Шарапова.
От "Биздин эл":
- Алмаз уулу Аскар.
- Болот Ибрагимов.
- София-Айдана Сатбалдиева.
- Элзар Матосмонов.
- Жаныбек Мадьяров.
Источник: vb.kg