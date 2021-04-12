Анжелике не достался? Предварительный список депутатов БГК

В Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер.

Согласно партийным спискам, мандаты предположительно распределяются следующим образом. В то же время это не означает, что именно эти кандидаты станут депутатами БГК:

"Эмгек" - 10 мандатов;

"Ак Бата" - 9 мандатов;

НДПК - 8 мандатов;

"Ата Журт Кыргызстан" - 7 мандатов;

"Ынтымак" - 6 мандатов;

"Биздин эл" - 5 мандатов.

Предварительный список депутатов от "Эмгека":

Жаныбек Абиров. Базарбек Абдраев. Асель Абдыгулова. Сергей Шин. Бактиярбек Иманалиев. Светлана Кенжебаева. Бактыбек Абдиев. Русланбек Жакышов. Камилла Сагыналиева. Шаршенбай уулу Руслан.

От "Ак Баты":

Нариман Тюлеев. Максим Ситников. Ирина Аллафердова. Улан Махмудов. Улан Джолдошов. Светлана Шульц. Бектур Гайыпов. Эрнест Джапаров. Бакыт Шарипов

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От НДПК:

Илим Карыпбеков. Куванычбек Конгантиев. Виктория Мозгачева. Сайдахмат Исмаилов. Коргонбай уулу Жусупбек. Рысгул Акимжанова. Уланбек Азыгалиев. Элдияр Урдинов.

От "Ата Журт Кыргызстан":

Бабыржан Тольбаев. Талантбек Жамгырчиев. Валентина Лисниченко. Рысбай Аматов. Нурлан Шейшеев. Эльнура Рымбекова. Эдиль Бейшенбаев.

От "Ынтымака":

Айбек Кыштобаев. Нурсултан Кубанов. Наргиза Жолдошбаева. Таалайбек Сариев. Казыбек Эргешов. Жибек Шарапова.

От "Биздин эл":

Алмаз уулу Аскар. Болот Ибрагимов. София-Айдана Сатбалдиева. Элзар Матосмонов. Жаныбек Мадьяров.

Источник: vb.kg