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Анжелике не достался? Предварительный список депутатов БГК

В Бишкекский городской кенеш попадают шесть партий, которые преодолели семипроцентный барьер.

Согласно партийным спискам, мандаты предположительно распределяются следующим образом. В то же время это не означает, что именно эти кандидаты станут депутатами БГК:

  • "Эмгек" - 10 мандатов;
  • "Ак Бата" - 9 мандатов;
  • НДПК - 8 мандатов;
  • "Ата Журт Кыргызстан" - 7 мандатов;
  • "Ынтымак" - 6 мандатов;
  • "Биздин эл" - 5 мандатов.

Предварительный список депутатов от "Эмгека":

  1. Жаныбек Абиров.
  2. Базарбек Абдраев.
  3. Асель Абдыгулова.
  4. Сергей Шин.
  5. Бактиярбек Иманалиев.
  6. Светлана Кенжебаева.
  7. Бактыбек Абдиев.
  8. Русланбек Жакышов.
  9. Камилла Сагыналиева.
  10. Шаршенбай уулу Руслан.

От "Ак Баты":

  1. Нариман Тюлеев.
  2. Максим Ситников.
  3. Ирина Аллафердова.
  4. Улан Махмудов.
  5. Улан Джолдошов.
  6. Светлана Шульц.
  7. Бектур Гайыпов.
  8. Эрнест Джапаров.
  9. Бакыт Шарипов

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От НДПК:

  1. Илим Карыпбеков.
  2. Куванычбек Конгантиев.
  3. Виктория Мозгачева.
  4. Сайдахмат Исмаилов.
  5. Коргонбай уулу Жусупбек.
  6. Рысгул Акимжанова.
  7. Уланбек Азыгалиев.
  8. Элдияр Урдинов.

От "Ата Журт Кыргызстан":

  1. Бабыржан Тольбаев.
  2. Талантбек Жамгырчиев.
  3. Валентина Лисниченко.
  4. Рысбай Аматов.
  5. Нурлан Шейшеев.
  6. Эльнура Рымбекова.
  7. Эдиль Бейшенбаев.

От "Ынтымака":

  1. Айбек Кыштобаев.
  2. Нурсултан Кубанов.
  3. Наргиза Жолдошбаева.
  4. Таалайбек Сариев.
  5. Казыбек Эргешов.
  6. Жибек Шарапова.

От "Биздин эл":

  1. Алмаз уулу Аскар.
  2. Болот Ибрагимов.
  3. София-Айдана Сатбалдиева.
  4. Элзар Матосмонов.
  5. Жаныбек Мадьяров.

Источник: vb.kg

           