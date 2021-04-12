«Запредельная цифра». На референдуме более 93 тыс. бюллетеней признаны недействительными

Член ЦИК предполагает, что граждане просто не желали участвовать в плебисците

По предварительным данным, поступившим в ЦИК с автоматических считывающих урн, более 93 тыс. бюллетеней на референдуме признаны недействительными. Об этом Vesti.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

- Это запредельная цифра, которая просто поражает, - отметила она. - Сейчас мы будем ждать ручного подсчета бюллетеней, чтобы понять, по какой причине такое произошло. Возможно, таким образом граждане выразили свою волю. До этого поступало много сигналов, что избиратели не желают принимать участие в плебисците, но им навязывали бюллетени.

Вместе с тем Гульнара Курашбековна сказала, что в случае признания всех этих бюллетеней недействительными, референдум все равно будет считаться состоявшимся.

- Состоялся плебисцит или нет, зависит от явки избирателей, а она считается по количеству изъятых из урн бюллетеней, - пояснила она. - Но все же такое количество недействительных бюллетеней вызывает большие сомнения. Возможно, люди не разобрались, как голосовать, либо намеренно отказывались выражать свою позицию. Например, в Бишкеке на референдуме проголосовало чуть более 420 тыс. избирателей, а на выборах 419 тыс. 901 человек. Разница небольшая. Но в случае с недействительными бюллетенями отличие в цифрах более явное. На выборах недействительны 1615 бюллетеней, а на референдуме - более 4 тысяч.

Кроме того, Джурабаева полагает, что не проходи выборы в один день с плебисцитом, на референдуме могло бы и не быть явки.

- Такое уже было в 2016 году, когда в отдельных населенных пунктах не было местных выборов, и явки на референдуме не было, - напомнила она.- А для того, чтобы привить людям культуру голосования на плебисците и нести ответственность за свои решения, нужно проводить референдумы на местном уровне. Можно же спрашивать у граждан ответы на такие вопросы, как строительство дорог или каких-то объектов. Тогда люди поймут, что они могут принимать решения. А у нас такие вопросы решают сами олигархи. Это развращает молодежь и лишает ее политической воли, а также желания принимать решения.

Напомним, вчера в Кыргызстане прошли выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой Конституции.

Источник: vesti.kg