Подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов местных кенешей

Общая явка на выборы депутатов городских и айылных кенешей составила 1 млн 24 тыс. 891 избиратель или 30,89%.

Как информирует Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР по предварительным данным на 00.00 получены данные об итогах голосования с 2 262 избирательных участков или 92,52% из 2 273.

Общая явка на выборы депутатов городских и айылных кенешей составила 1 млн 24 тыс. 891 избиратель или 30,89%.

На выборах в гороские кенеши явка составила 25,89% (303 176 избирателей).

На выборах в айылные кенеши явка составила 31,81% (721 715 избирателей).

Источник: Кабар