Миссия наблюдателей ШОС признала референдум по Конституции в КР легитимным и демократичным

Чжан Хайчжоу сообщил, что все заключения и выводы миссии основаны на проведенных членами миссий наблюдений.

Референдум по Конституции в Кыргызстане прошел в соответствии с действующим законодательством КР и принятыми республикой международными обязательствами. Об этом на пресс-конференции сообщил глава миссии наблюдателей из Шанхайском организации сотрудничества (ШОС) Чжан Хайчжоу.

Он отметил, что миссия наблюдателей от ШОС осуществляла мониторинг за ходом подготовки и проведения референдума по Конституции.

«Накануне референдума члены миссии посетили ряд участковых избирательных комиссий (УИК), расположенные в Бишкеке и Чуйской области с целью ознакомления с подготовкой к всенародному голосованию. Принимающей стороной были созданы все условия для мониторинга процесса. Была предоставлена исчерпывающая информация членам миссии», - сказал он.

Чжан Хайчжоу сообщил, что все заключения и выводы миссии основаны на проведенных членами миссий наблюдений.

«В день голосования, 11 апреля, члены миссии прибыли на избирательные участки в 8 часов утра. Присутствовали при подготовке бюллетеней и автоматических считывающих урн (АСУ). Члены миссии посетили около 50 УИК, распложенных в Бишкеке и Чуйской области. На УИК, которые посетили представители миссии, были наблюдатели от Общественных объединений, НКО и ряда международных организаций и представители СМИ», - добавил глава миссии.

Чжан Хайчжоу подчеркнул, что жалоб и замечаний в адрес представителей миссии не поступило.

«Референдум состоялся в атмосфере открытости, прозрачности при активном участии гражданского сектора. Миссия заявляет, что референдум по проекту закона о Конституции проведен в соответствии с действующим законодательством и принятыми КР международными обязанностями. Миссия признает референдум открытым, свободным и легитимными. Миссия констатирует, что референдум явился важным шагом на пути дальнейшего развития демократичных процессов», - заключил он.

Референдум по проекту новой Конституции состоялся накануне. Так, «за» новую Конституцию проголосовали 79% избирателей. Явка составила более 36 %.

Источник: Кабар