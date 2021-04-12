На референдуме 87 тыс. бюллетеней признаны испорченными – ЦИК

На референдуме по изменению Конституции около 87 тыс. бюллетеней признаны испорченными.

Об этом агентству «Кабар» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Кайрат Осмоналиев.

По его словам, на референдум было подготовлено 1 млн 345 тыс. бюллетеней. Из них примерно 6,5% при подсчете голосов признаны недействительными.

«Испорченными бюллетени считаются, когда на бюллетенях стоит пометка за оба варианта, крестики или другие символы нарисованы либо что-то написали и т.д. То есть, когда невозможно установить волеизъявление избирателя. Бывают случаи, когда поставленная «птичка» чуть-чуть выходит из графы и т.д., тогда при ручном подсчете можно подсчитать, а когда совсем другие символы нарисованы, этот бюллетень уже считается недействительным», - сказал юрист и отметил, что при этом явка подтверждается, а голос не засчитывается.

Информацию в отдельных СМИ о том, что около 97 тыс. бюллетеней на референдуме признаны недействительными, он опроверг. По его словам, согласно последним данным, эта цифра составляла 87 тыс. или 6,5%.

Источник: Кабар