6 партий не признали итоги выборов в Ошский горкенеш

Они отмечают, что в случае невыполнения их требований они выйдут на акции протеста.

Шесть партий, участвовавших в выборах в Ошский городской кенеш, потребовали отмены итогов голосования на выборах 11 апреля 2021 года.

Представители партий «Улуттар Биримдиги», «Республика», «Бүтүн Кыргызстан», «Ишеним», «Улуу Журт» и «Бир Бол» в совместном заявлении раскритиковали прошедшие выборы, назвав их «грязными». Они заявили, что на выборах повсеместно использовался административный ресурс подкуп избирателей.

Представители партий не признали итоги и призвали ЦИК назначить повторные выборы.

Они отмечают, что в случае невыполнения их требований они выйдут на акции протеста.

Напомним, по предварительным данным ЦИК, в Ошский городской кенеш проходят 4 партий.

7-процентный порог преодолели: «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Ыйман Нуру» и «Ынтымак».

Всего в выборах в Оше участвовали 9 партий.

Источник: Элгезит