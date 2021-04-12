6 партий не признали итоги выборов в Ошский горкенеш

Они отмечают, что в случае невыполнения их требований они выйдут на акции протеста.
Шесть партий, участвовавших в выборах в Ошский городской кенеш, потребовали отмены итогов голосования на выборах 11 апреля 2021 года.
Представители партий «Улуттар Биримдиги», «Республика», «Бүтүн Кыргызстан», «Ишеним», «Улуу Журт» и «Бир Бол» в совместном заявлении раскритиковали прошедшие выборы, назвав их «грязными». Они заявили, что на выборах повсеместно использовался административный ресурс подкуп избирателей.
Представители партий не признали итоги и призвали ЦИК назначить повторные выборы.
Они отмечают, что в случае невыполнения их требований они выйдут на акции протеста.
Напомним, по предварительным данным ЦИК, в Ошский городской кенеш проходят 4 партий.
7-процентный порог преодолели: «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Ыйман Нуру» и «Ынтымак».
Всего в выборах в Оше участвовали 9 партий.
Источник: Элгезит