Милиция задержала агитаторов НДПК за подкуп избирателей

В Бишкеке сотрудники милиции задержали двоих представителей Народно-Демократической Партии Кыргызстана (НДПК), сообщает ГУВД.

По ее данным, 11 апреля в УВД Первомайского района от сотрудника милиции несшего службу по обеспечению общественного порядка в период референдума и выборов в Бишкекский городской кенеш, поступило сообщение о том, возле избирательного участка №1208, находящийся в здании школы №29, гражданин по имени «А.» раздавал по 1000 сомов тем, кто голосовал за НДПК.

Прибывшие на место сотрудники УВД Первомайского района, возле школы №29 обнаружили автомобиль марки «Ravon», где там же были задержаны граждане Б.Ю. 1979 года рождения и А.Б. 1977 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 192 (Подкуп избирателей) УК Кыргызской Республики.

При осмотре автомобиля были найдены агитационные материалы НДПК: 52 календаря, 45 брошюр с надписью «Наша команда», 18 брошюр с фотографией кандидата Исламбека Мурсабекова, а также 7 брошюр с надписью НДПК №15.



При личном досмотре гражданки Ю.Б. и автомобиля, где на заднем сидении салона были обнаружены портмоне коричневого цвета в котором лежали 18 тысяч 790 сомов, 202 доллара США, 400 российских рублей, водительские права и паспорт на имя гражданина Э.А. Помимо этого, 2 квитанции о перечислении денег, 2 банковских карт и одна банковская карта на имя гражданину Ж.Б.

В настоящее время вышеуказанные граждане Э.А. и Ю.Б. доставлены в УВД Первомайского района для проведения дальнейших следственных действий в рамках настоящего досудебного производства.

Источник: Элгезит