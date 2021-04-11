Референдум по проекту Конституции и выборы в местные кенеши успешно состоялись - Кармышаков

Референдум по проекту Конституции и выборы депутатов в местные кенеши успешно состоялись.

Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр КР Улукбек Кармышаков.

Он отметил, что согласно предварительным данным, на референдуме проголосовали более 30 % избирателей.

Кармышаков подчеркнул, что грубых нарушений не зафиксировано на избирательных участках. По его словам, в колл-центр правительства поступили обращения от некоторых граждан по отдельным техническим вопросам.

«Я считаю, что мы успешно провели выборный процесс», - заявил вице-премьер.