В Таласе поступил сигнал о подкупе голосов. УВД проводит проверку

В городе Талас была информация о факте подкупа голосов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил специальный представитель Таласской ТИК Таалайбек Сетеков.

По его информации, заместителю начальника УВД города Талас неизвестный гражданин позвонил на телефон и сообщил, что некая Чыныбаева Гулбарчын подкупает голоса. «Якобы она раздает деньги и просит проголосовать за одну из партий. В УВД города Талас сообщили, что по данному факту производится проверка», - рассказал Сетеков.

Как он отметил, других грубых правонарушений во время процесса голосования зафиксировано не было.

Источник: Кабар