Явка на референдум на 16:00 составила 24,63% - ЦИК

Явка на референдум на 16:00 составила 24,63% - ЦИК

На 16:00 согласно данным автоматически считывающих урн явка на референдум по проекту новой Конституции составила 24,63%. Об этом сообщают в Центризбиркоме Кыргызстана.

Таким образом, на референдуме проголосовало 888 тыс. 331избиратель.

Явка на референдум в разрезе регионов:

- Бишкек – 20,40%;

- Ош – 32,72%;

- Джалал-Абадская область – 27,13%;

- Иссык-Кульская область – 24,24%;

- Нарынская область – 29,34%;

- Ошская область – 25,94%;

- Таласская область – 28,51%;

- Чуйская область – 20,89%;

- Баткенская область – 24,45%;

- за рубежом – 3,26%.