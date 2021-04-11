Явка на референдум на 16:00 составила 24,63% - ЦИК
На 16:00 согласно данным автоматически считывающих урн явка на референдум по проекту новой Конституции составила 24,63%. Об этом сообщают в Центризбиркоме Кыргызстана.
Таким образом, на референдуме проголосовало 888 тыс. 331избиратель.
Явка на референдум в разрезе регионов:
- Бишкек – 20,40%;
- Ош – 32,72%;
- Джалал-Абадская область – 27,13%;
- Иссык-Кульская область – 24,24%;
- Нарынская область – 29,34%;
- Ошская область – 25,94%;
- Таласская область – 28,51%;
- Чуйская область – 20,89%;
- Баткенская область – 24,45%;
- за рубежом – 3,26%.