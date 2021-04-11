Трое кандидатов в местные кенеши задержаны – Генпрокуратура

Трое кандидатов в депутаты местных кенешей были задержаны за ранее совершенные преступления.

Об этом на брифинге сообщил представитель Генпрокуратуры Бит-Аврагим Атур.

По его данным, эти депутаты выдвигались в Оше, Джалал-Абаде и Чуйской области. «Дела касаются по мошенничеству и присвоению чужого имущества», - сообщил он.

Также чиновник отметил, что в органы прокуратуру поступило 32 обращения о нарушениях избирательного законодательства.

«Из них направлено по подследственности в ОВД и зарегистрировано в ЕРПП 3 преступления и 3 проступка, списано в номенклатурное дело – 9, направлено в ТИК – 14 обращений.

Органы прокуратуры проводят мониторинг интернет-ресурсов и рассмотрено 46 таких публикаций, из них зарегистрировано в ЕРПП 13 материалов по преступлениям 9, по проступкам – 4. В ЦИК направлены 2 дела, на стадии рассмотрения 1 дело. Также внесен 1 акт прокурорского реагирования», - сообщил он.