Омбудсмен КР просит привлечь к ответственности членов УИК, по вине которых были аннулированы голоса 260 избирателей

Кроме того, сегодня, также как и вчера, работает мобильная мониторинговая группа сотрудников аппарата.

Сегодня, 11 апреля 2021 года, сотрудники Центрального аппарата и семи региональных представительств Акыйкатчы (Омбудсмена) КР проводят мониторинг хода голосования на выборах депутатов в местные кенеши и на референдуме, сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Кроме того, сегодня, также как и вчера, работает мобильная мониторинговая группа сотрудников аппарата. Так, в частности, для прояснения фактов аннулирования результатов голосования на шести избирательных участках вне помещения 10 апреля т.г. члены этой группы выехали в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию, где обсудили ответственность лиц, по вине которых были допущены нарушения избирательных прав граждан.

Затем мобильная группа во главе с руководителем аппарата Омбудсмена КР Аскатом Азарбековым встретилась с заместителем председателя ЦИК КР А.Бекматовым, который рассказал о деталях и нюансах данных нарушений, а также о причинах, по которым были аннулированы бюллетени из шести избирательных урн. Помимо этого, участники данной встречи обсудили ряд других вопросов, касающихся нарушения прав добросовестных избирателей и отсутствия в законодательстве КР норм защиты своего выбора лицами, которые голосовали вне помещений.

По мнению Омбудсмена КР, существующие на сегодняшний день пробелы в избирательном законодательстве КР привели к тому, что в данном случае из-за единичных нарушений были аннулированы 260 голосов избирателей (из шести избирательных урн), входящих в категорию уязвимых слоев населения. В связи с этим Токон Мамытов намерен направить соответствующее Обращение в Центральную избирательную комиссию КР с рекомендацией привлечь к ответственности членов УИК, принимавших участие в организации и проведении выездных голосований 10 апреля т.г., чьи действия или бездействие привели к данному инциденту.

Источник: Кабар