Явка на референдум на 12.00 составила 12,9% - ЦИК

Таким образом, на референдуме проголосовало 465 тыс. 121 избиратель.
На 12 часов дня согласно данным автоматически считывающих уран явка на референдум составила 12,90%. Об этом сообщают в Центризбиркоме Кыргызстана.
Таким образом, на референдуме проголосовало 465 тыс. 121 избиратель.
Явка на референдум в разрезе регионов:
- Бишкек – 9,95%;
- Ош – 19,05%;
- Джалал-Абадская область – 15,14%;
- Иссык-Кульская область – 12,40%;
- Нарынская область – 14,54%;
- Ошская область – 13,77%;
- Таласская область – 13,66%;
- Чуйская область – 10,13%;
- Баткенская область – 13,54%;
- за рубежом – 3,32%.