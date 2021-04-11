Явка на референдум на 12.00 составила 12,9% - ЦИК

Таким образом, на референдуме проголосовало 465 тыс. 121 избиратель.

На 12 часов дня согласно данным автоматически считывающих уран явка на референдум составила 12,90%. Об этом сообщают в Центризбиркоме Кыргызстана.

Таким образом, на референдуме проголосовало 465 тыс. 121 избиратель.

Явка на референдум в разрезе регионов:

- Бишкек – 9,95%;

- Ош – 19,05%;

- Джалал-Абадская область – 15,14%;

- Иссык-Кульская область – 12,40%;

- Нарынская область – 14,54%;

- Ошская область – 13,77%;

- Таласская область – 13,66%;

- Чуйская область – 10,13%;

- Баткенская область – 13,54%;

- за рубежом – 3,32%.