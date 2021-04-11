Выборы мониторят 183 международных наблюдателя, освещают более 200 СМИ

Кроме того, за избирательным процессом наблюдают общественные наблюдатели от 11 общественных организаций.

За избирательным процессом сегодня наблюдают 183 международных наблюдателя из 31 страны, представляющих 10 избирательных органов других стран, 10 международных организаций и 16 дипломатических представительств в Кыргызстане. Об этом сообщили в ЦИК КР.

Кроме того, за избирательным процессом наблюдают общественные наблюдатели от 11 общественных организаций. Избирательный процесс освещают 179 аккредитованных средств массовой информации Кыргызстана и 25 зарубежных.



Источник: vb.kg