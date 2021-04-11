Выборы 2021. Явка на 10 утра составила 5 процентов

По данным пресс-службы ЦИК, явка на выборы в городские кенеши составила – 4,75%, в айылные кенеши – 5,39%.
На 10:00 согласно данным автоматически считывающих уран явка на выборы в местные кенеши составила 5,19%, на референдум по проекту новой Конституции — 5,04%.
По данным пресс-службы ЦИК, явка на выборы в городские кенеши составила – 4,75%, в айылные кенеши – 5,39%.
Явка на референдум в разрезе регионов:
- Бишкек – 3,20%;
- Ош – 7,94%;
- Джалал-Абадская область – 6,33%;
- Иссык-Кульская область – 4,39%;
- Нарынская область – 5,08%;
- Ошская область – 5,77%;
- Таласская область – 5,27%;
- Чуйская область – 3,76%;
- Баткенская область – 5,42%;
- за рубежом – 0,64%.