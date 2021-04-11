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Выборы 2021
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Выборы 2021. Явка на 10 утра составила 5 процентов

По данным пресс-службы ЦИК, явка на выборы в городские кенеши составила – 4,75%, в айылные кенеши – 5,39%.

На 10:00 согласно данным автоматически считывающих уран явка на выборы в местные кенеши составила 5,19%, на референдум по проекту новой Конституции — 5,04%.

По данным пресс-службы ЦИК, явка на выборы в городские кенеши составила – 4,75%, в айылные кенеши – 5,39%.

Явка на референдум в разрезе регионов:

  • Бишкек – 3,20%;
  • Ош – 7,94%;
  • Джалал-Абадская область – 6,33%;
  • Иссык-Кульская область – 4,39%;
  • Нарынская область – 5,08%;
  • Ошская область – 5,77%;
  • Таласская область – 5,27%;
  • Чуйская область – 3,76%;
  • Баткенская область – 5,42%;
  • за рубежом – 0,64%.
           