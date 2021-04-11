Выборы 2021. Явка на 10 утра составила 5 процентов

По данным пресс-службы ЦИК, явка на выборы в городские кенеши составила – 4,75%, в айылные кенеши – 5,39%.

На 10:00 согласно данным автоматически считывающих уран явка на выборы в местные кенеши составила 5,19%, на референдум по проекту новой Конституции — 5,04%.

По данным пресс-службы ЦИК, явка на выборы в городские кенеши составила – 4,75%, в айылные кенеши – 5,39%.

Явка на референдум в разрезе регионов: