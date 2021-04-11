В МВД поступило 255 сигналов о нарушениях избирательного законодательства – Макилов

Всего за время подготовки выборов и референдума было зарегистрировано 255 сигналов о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом на брифинге сообщил начальник следственной службы Султан Макилов.

По его словам, из них в Бишкеке – 56 фактов, в Оше – 74, в Чуйской области – 67, в Иссык-Кульской области – 5, в Нарынской области – 6, в Ошской области – 24, в Джалал-Абадской области – 15, в Таласской области – 4, в Баткенской области – 4.

Он отметил, что эти сигналы были получены из соцсетей и политпартий.

«Из 255 фактов 41 - преступление, 35 - проступки, 23 – правонарушения. Среди них самое большее по статье 192 Уголовного кодекса (Подкуп голосов) – 24 факта, по статье мошенничество – 4 и т.д. По всем этим делам идут разбирательства», - сказал Макилов.

Также он сообщил, что в суд переданы два дела – насчет кражи из избирательного участка в Баткене и факт подкупа голосов в Оше.

Источник: Кабар