(Фото) Первым открылся избирательный участок в Южно-Сахалинске

За рубежом голосование на референдуме проходит на 48 избирательных участках
Как сообщили в ЦИК КР, на сегодняшний день список участников референдума за рубежом включает в себя 58 598 граждан, что почти на 10 тыс. граждан больше по сравнению с окончательным списком участников референдума за рубежом 10 января 2021г. (49 479).
Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся избирательный участок в г.Южно-Сахалинск. На начало голосования в Кыргызстане за рубежом голосование уже проходило в 11 городах 5 стран.
Последним начнет работу избирательный участок в США в 19.00 по бишкексому времени, на нем голосование закончится завтра в 07.00.
|
№
|
Время открытия по Бишкеку
|
Время закрытия по Бишкеку
|
1
|
9013 г.Южно-Сахалинск
|
3.00
|
15.00
|
2
|
9004 г.Владивосток
|
4.00
|
16.00
|
3
|
9006 Якутск
|
5.00
|
17.00
|
4
|
9019 г.Токио
|
5.00
|
17.00
|
5
|
9042 г.Сеул
|
5.00
|
17.00
|
6
|
9007 г.Иркутск
|
6.00
|
18.00
|
7
|
9041 г.Гуанчжоу
|
6.00
|
18.00
|
8
|
9040 г.Пекин
|
6.00
|
18.00
|
9
|
9048 г.Куала-Лумпур
|
6.00
|
18.00
|
10
|
9003 г.Красноярск
|
7.00
|
19.00
|
11
|
9010 г.Новосибирск
|
7.00
|
19.00
|
12
|
9027 г.Алматы
|
8.00
|
20.00
|
13
|
9028 г.Нур-султан
|
8.00
|
20.00
|
14
|
9008 г.Нью-Дели
|
8.30
|
20.30
|
15
|
9011 г.Ашхабат
|
9.00
|
21.00
|
16
|
9024 г.Душанбе
|
9.00
|
21.00
|
17
|
9025 г.Ташкент
|
9.00
|
21.00
|
18
|
9049 г.Исламабад
|
9.00
|
21.00
|
19
|
9014 г.Сургут
|
9.00
|
21.00
|
20
|
9018 г.Тюмень
|
9.00
|
21.00
|
21
|
9009 г.Екатеринбург
|
9.00
|
21.00
|
22
|
9046 г.Эль-Кувейт
|
10.00
|
22.00
|
23
|
9012 г.Баку
|
10.00
|
22.00
|
24
|
г.Абу-Даби
|
10.00
|
22.00
|
25
|
9044 г.Дубай
|
10.00
|
22.00
|
26
|
9043 г.Тегеран
|
10.30
|
22.30
|
27
|
9001 г.Москва
|
11.00
|
23.00
|
28
|
9002 Санкт-Петербургс
|
11.00
|
23.00
|
29
|
9005 г.Москва
|
11.00
|
23.00
|
30
|
9015 г.Москва
|
11.00
|
23.00
|
31
|
9016 г.Москва
|
11.00
|
23.00
|
32
|
9017 г.Москва
|
11.00
|
23.00
|
33
|
9023 г.Минск
|
11.00
|
23.00
|
34
|
9036 г.Анкара
|
11.00
|
23.00
|
35
|
9035 г.Стамбул
|
11.00
|
23.00
|
36
|
9050 г.Доха
|
11.00
|
23.00
|
37
|
9045 Саудовская Аравия
|
11.00
|
23.00
|
38
|
9023 г.Минск
|
11.00
|
23.00
|
39
|
9022 г.Киев
|
12.00
|
00.00
|
40
|
9037 г.Брюссель
|
13.00
|
01.00
|
41
|
9047 г.Париж
|
13.00
|
01.00
|
42
|
9033 г.Рим
|
13.00
|
01.00
|
43
|
9031 г.Бонн
|
13.00
|
01.00
|
44
|
9030 г.Франкфурт на Майне
|
13.00
|
01.00
|
45
|
9029 г.Берлин
|
13.00
|
01.00
|
46
|
9032 г.Вена
|
13.00
|
01.00
|
47
|
9038 Великобритания Сев.Ирландия
|
14.00
|
02.00
|
48
|
9034 США и Канада
|
19.00
|
07.00