(Фото) Первым открылся избирательный участок в Южно-Сахалинске

За рубежом голосование на референдуме проходит на 48 избирательных участках

Как сообщили в ЦИК КР, на сегодняшний день список участников референдума за рубежом включает в себя 58 598 граждан, что почти на 10 тыс. граждан больше по сравнению с окончательным списком участников референдума за рубежом 10 января 2021г. (49 479).

Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся избирательный участок в г.Южно-Сахалинск. На начало голосования в Кыргызстане за рубежом голосование уже проходило в 11 городах 5 стран.

Последним начнет работу избирательный участок в США в 19.00 по бишкексому времени, на нем голосование закончится завтра в 07.00.