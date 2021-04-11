На 2483 избирательных участках полностью обеспечена эпидбезопасность - Бекматов

ЦИК совместно с Минздравом разработала алгоритм действий на участках.

На 2483 избирательных участках полностью обеспечена эпидемиологическая безопасность для избирателей и наблюдателей. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Абдыжапар Бекматов.

По его словам, с учётом того, что выборы проходят в условиях пандемии, ЦИК совместно с местными органами власти в целях обеспечения безопасности организовала тщательную санитарно-эпидемиологическую безопасность. На 2483 избирательных участках комиссии и наблюдатели полностью обеспечены всеми средствами защиты.

"ЦИК совместно с Минздравом разработала алгоритм действий на участках. При входе на каждый избирательный участок избирателям будут измерять температуру и брызгать антисептик. Каждый избиратель будет в маске. В случае выявления симптомов его попросят прийти после 6 часов вечера. На предыдущих выборах парламента в октябре и досрочных выборах президента все меры эпидбезопасности были соблюдены. И на этих выборах эпидбезопасность организована на высоком уровне", - сказал Бекматов.

Источник: Кабар