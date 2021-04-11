ЦИК КР: В списки избирателей на выборы включены 3,3 млн человек, на референдум – 3,6 млн

Поскольку выборы депутатов местных кенешей проводятся не во всех городах и аймаках, а также не проводятся за рубежом, список избирателей и список участников референдума отличаются.

Всего в списки избирателей по выборам депутатов местных кенешей включены 3 318 130 избирателей, а в список участников референдума - 3 606 201, сообщает ЦИК КР.

Поскольку выборы депутатов местных кенешей проводятся не во всех городах и аймаках, а также не проводятся за рубежом, список избирателей и список участников референдума отличаются.

Голосование за депутатов городских кенешей осуществляется за списки кандидатов партий, и места будут распределяться пропорционально количеству полученных голосов избирателей среди политических партий, которые наберут более 7% голосов избирателей.

59 политических партий, участвующих в выборах депутатов городских кенешей, выдвинули 11 782 кандидата и, в среднем, конкуренция составляет 14 кандидатов на место.

Голосование за депутатов айыльных кенешей осуществляется в многомандатных избирательных округах, где избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей. При этом 30% мест в каждом айыльном кенеше зарезервировано для женщин.

18 772 кандидата зарегистрировано для участия в выборах депутатов айыльных кенешей, конкуренция составляет более 2-х человек на место.

Источник: Кабар