Вне избирательных участков проголосовало 17 тыс. 99 граждан

Вне избирательных участков проголосовало 17 тыс. 99 граждан, сообщает ЦИК КР.

Вчера состоялось голосование вне помещения для голосования. Для голосования вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдуме КР поступило 19 тыс. 298 заявлений.

В список избирателей для голосования вне помещения были включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также избиратели, находящиеся в больницах, в местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

Из включенных в список для голосования вне помещения фактически проголосовали 17 099 избирателей.

Источник: Кабар