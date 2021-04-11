Вне избирательных участков проголосовало 17 тыс. 99 граждан, сообщает ЦИК КР.
Вчера состоялось голосование вне помещения для голосования. Для голосования вне помещения на выборах депутатов местных кенешей и референдуме КР поступило 19 тыс. 298 заявлений.
В список избирателей для голосования вне помещения были включены избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования, а также избиратели, находящиеся в больницах, в местах содержания под стражей, избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.
Из включенных в список для голосования вне помещения фактически проголосовали 17 099 избирателей.
Источник: Кабар