В Кыргызстане начались выборы в местные кенеши и референдум по Конституции

В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, с 8.00 по бишкекскому времени начались выборы в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова сообщила, что всего работает 2 483 избирательных участка. Выборы в местные кенеши пройдут в 448 городах и селах на 2273 избирательных участка.

«В 28 городские кенеши зарегистрировано 59 партий, на 796 мест претендуют 11 тыс. 782 кандидата. В среднем на 1 место претендует 59 партий. В 420 сельских кенешах зарегистрировано 18 тыс. 772 кандидата в депутаты, это в среднем 2,5 человека на место», - отметила она.

Всего на выборы в местные кенеши зарегистрировано 3 млн 318 тыс. 130 избирателей, а на референдум – 3 млн 606 тыс. 201.

Также Шайлдабекова сообщила, что всего зарегистрировано 183 международных наблюдателя и 11 общественных организаций Кыргызстана. Освещать день голосования будут 179 иностранных и местных СМИ.

Избирательные участки для голосования на референдуме открыты и за рубежом. Всего планируется открыть 48 УИК. Стоит отметить, что на выборы в местные кенеши соотечественники за рубежом голосовать не смогут.

В городах выборы в местные кенеши проходят по партийной системе, а в айылные – по мажоритарной. Таким образом, в городах мандаты в горкенеше получают партии, набравшие более 7% голосов избирателей, участвовавших на выборах. В селах же, в зависимости от количества мандатов, набравшие наибольшие голоса кандидаты становятся депутатами.

Для того, чтобы признать референдум состоявшимся, нужно, чтобы проголосовали более 30% граждан от общего числа избирателей. На сегодня всего в Кыргызстане более 3,5 млн избирателей. На референдуме граждане будут голосовать только «за» или «против» новой Конституции.

Гражданам будет выдаваться по два бланка разных цветов и два чека о прохождении биометрической идентификации для голосования на выборы в местные кенеши и на референдум. Также будут установлены две разные автоматизированные урны.