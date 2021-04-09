ЦИК издала проект Конституции шрифтом Брайля

Все экземпляры распространены среди организаций, работающих с ЛОВЗ.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР при поддержке программного офиса ОБСЕ в г.Бишкек в рамках обеспечения избирательных прав избирателей с ограниченными возможностями здоровья выпустила проект Конституции КР с переходными положениями шрифтом Брайля, сообщили в пресс-службе независимого органа.

Все экземпляры распространены среди организаций, работающих с ЛОВЗ.

Отмечается, что ЦИК КР на регулярной основе осуществляет все необходимые организационные меры по обеспечению избирательных прав и расширению участия ЛОВЗ в политической жизни общества, информирование избирателей с ОВЗ в специальных форматах является постоянной практикой. С 2015 практикуется издание бюллетеней шрифтом Брайля.

Кроме того, в период организации и проведения референдума, назначенного на 11 апреля 2021 года, в целях информирования участников референдума ЦИК КР опубликовала проект Конституции Кыргызской Республики в газете «Эркин-Тоо» тиражом 1 100 000 экземпляров.

Электронный вариант проекта Закона КР «О Конституции Кыргызской Республики» опубликован на официальном сайте Центризбиркома в разделе «ЦИК сообщает» https://shailoo.gov.kg/ru/faq//

Источник: Кабар