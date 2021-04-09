Бишкекская ТИК вынесла письменное предупреждение двум партиям и отменила регистрацию двум кандидатам

В Бишкекскую ТИК поступили материалы от УВД Октябрьского района и жалоба от жителя по факту агитации домовыми комитетами в пользу политической партии «Эмгек».

Бишкекская территориальная избирательная комиссия (ТИК) вынесла письменное предупреждение двум партиям и отменила регистрацию двум кандидатам, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, 7 апреля 2021 года, на своем заседании Бишкекская ТИК приняла ряд решений:

В Бишкекскую ТИК поступили материалы от УВД Октябрьского района и жалоба от жителя по факту агитации домовыми комитетами в пользу политической партии «Эмгек». Бишкекская ТИК посчитала, что председателей домовых комитетов во время подготовки и проведения выборов могут приравнены к муниципальным служащим, так как местные кенеши координируют деятельность домовых комитетов и квартальных. Принимая во внимание публикации, размещаемые в социальных сетях о проведении агитации домовыми комитетами и квартальными и материалы от УВД Октябрьского района, жалобу жителя, Бишкеская ТИК вынесла письменное предупреждение политической партии «Эмгек» за нарушение правил ведения предвыборной агитации.

На рассмотрение Бишкекской ТИК были представлены материалы от ГУ ГКНБ по г.Бишкек по факту подкупа избирателей посредством проведения дорожных работ в ж/м Арча-Бешик кандидатом от политической партии «Ата-Журт Кыргызстан» Талантбек уулу Н. По итогам рассмотрения, Бишкекская ТИК отменила регистрацию кандидата от политической партии «Ата-Журт Кыргызстан» Талантбек уулу Н.

Изучив материалы, поступившие от ГУ ГКНБ по г. Бишкек по факту проведения дорожных работ в ж/м «Ак Бата», решением Бишкекской ТИК была отменена регистрация кандидата в депутаты от политической партии «Ак Бата» Беккоеновой А., а партии вынесено письменное предупреждение за соучастие представителей партии (агитаторов) в нарушении правил ведения предвыборной агитации.

Бишкекская ТИК требует соблюдения правил проведения предвыборной агитации и предупреждает политические партии об ответственности за подкуп избирателей и применение административного ресурса.

Источник: Кабар