(Фото) В Оше обсудили подготовку к проведению выборов и референдума

В ходе заседания штаба особое внимание уделено подготовки всех 78 участков к выборному процессу и улучшения обеспечения материально-технической базы всех избирательных участков.

В мэрии города Ош 26 марта состоялось заседание городского штаба по вопросам проводимых комплексных мероприятий по подготовке к проведению выборы депутатов в местный кенеш и референдум (всенародное голосование) под руководством первого вице-мэра города Замира Юсупова.

В ходе мероприятия с докладами о проводимой работе в рамках своих полномочий выступили спецпредставитель ЦИК КР в Ошской, Араванской ТИК, координатор по Ошской области Расул Кадыров, руководитель Ошского городского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичесого надзора с функциями коррдинации деятельности службы области Санталат Орозбаева, глава ЦСМ и Госэкотехинспекции.

В ходе заседания штаба особое внимание уделено подготовки всех 78 участков к выборному процессу и улучшения обеспечения материально-технической базы всех избирательных участков.

«В настоящее время составлено два списка избирателей – на выборы в местные кенеши и для участия в референдуме по внесению поправок в Конституцию КР. В каждом списке – более 151 тыс. избирателей. Каждый избиратель должен проверить себя в списках избирателей, и, при необходимости, сегодня до 18:00 ч. обратиться с формой №1. С Завтрашнего дня заявления по форме №1 не принимаются», - отметил Р.Кадыров.

Согласно информации главы ГЦПЗиГСЭН С.Орозбаевой, в период проведения выборов на избирательных участках со стороны территориальной избирательной комиссии, специалистов СЭС и врачей будет обеспечен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм согласно алгоритмам Минздрава.

Замир Юсупов дал поручения всем службам провести необходимый комплекс мероприятий по подготовке к организации выборного процесса, соблюдению порядка и соответствующих санитарных норм и правил, обеспечению УИКов необходимыми дезинфицирующими средствами, в том числе масками, перчатками и санитайзерами, а также улучшить взаимодействие всех задействованных органов и служб по подготовке УИКов к выборам.

Источник: Кабар