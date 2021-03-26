Выборы 2021. МВД зарегистрировано 48 сообщений о нарушении избирательного процесса

По данным ведомства, из них 8 фактов преступлений и 10 фактов проступков, по которым ведется досудебное производство.

На сегодняшний день при подготовке и проведении выборов депутатов местных кенешей всего было зарегистрировано 48 сообщений о нарушении избирательного законодательства, сообщает МВД.

По данным ведомства, из них 8 фактов преступлений и 10 фактов проступков, по которым ведется досудебное производство. По всем остальным зарегистрированным фактам проводятся проверочные мероприятия.

«Министерство внутренних дел КР обладает большим опытом в проведении мероприятий по выборам и готово обеспечить высокий уровень общественного порядка и безопасности при проведении предстоящих выборов и референдума», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар