ЦИК: Осталось 2 дня, чтобы граждане могли уточнить себя в списке избирателей

Осталось 2 дня, чтобы граждане могли уточнить себя в списке избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Как отмечается, 16 марта 2021 года на основании сведений, сформированных из автоматизированной информационной системы «Консульский учет» и предоставленных Министерством иностранных дел КР составлены списки участников референдума за пределами КР.

Гражданам, находящимся в день голосования 11 апреля 2021 года на территории КР, ранее пребывавших или проживавших за пределами страны для включения в список участников референдума КР необходимо до 27 марта 2021 года (включительно) подать заявление в соответствующую участковую избирательную комиссию об уточнении данных в списке избирателей.

Уважаемые избиратели!

До 27 марта 2021 года (включительно) для участия на выборах депутатов местных кенешей и референдуме КР необходимо уточнить себя в списке избирателей:

- на государственном портале избирателей «Тизме» - https://tizme.gov.kg/;

- на своем избирательном участке;

- позвонив или отправив на номер 119 СМС с указанием своего ПИН – номера, указанного в паспорте (звонок и СМС бесплатно), при этом Вы получите номер и адрес своего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности до 27 марта 2021 года (включительно) Вы можете обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей.

Источник: Кабар