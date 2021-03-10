59 партий выдвинули списки кандидатов в 28 городских кенешей

Свои списки кандидатов в депутаты 28 городских кенешей выдвинули 59 политических партий, сообщила пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Партии и города, где они выдвинули кандидатов:

1. «Ата Журт Кыргызстан» - 21 город

2. «Онугуу-Прогресс» - 17 городов

3. «Замандаш» - 16 городов

4. «Ыйман-Нуру» - 15 городов

5. «Ынтымак» - 14 городов

6. «Республика» - 12 городов

7. «Социал Демократы» - 13 городов

8. «Эмгек партия» - 11 городов

9. «Бутун Кыргызстан» - 7 городов

10. «Улуу Журт» - 7 городов.

11. «Бирге Вместе» - 6 городов

12. «Ишеним» - 5 городов

13. «Кыргызстан» - 5 городов

14. «Тынчтык» - 5 городов

15. «Бир-Бол» - 4 города

16. «Жаны-Доор» - 4 города

17. «Ата-Журт» - 4 города

18. «Народная демократическая партия Кыргызстана» - 4 города

19. «Патриот ынтымагы» - 4 города

20. «Аманат» - 3 города

21. «Мекен Ынтымагы» - 3 города

22. «Нур» - 3 города

23. «Народная партия Улуттар биримдиги» - 3 города

24. «Ордо» - 3 города

25. «Табылга» - 3 города

26. «Чон-Казат» - 3 города

27. «Мурас» - города

28. «Айкол-Кыргызстан» - 2 города

29. «Асман Ала-Тоо» - 2 города

30. «Ата-Мекен» - 2 города

31. «Власть народу» - 2 города

32. «Партия Зеленых Кыргызстана» - 2 города

33. «Партия коммунистов Кыргызстана» - 2 города

34. «Реформа» - 2 города

35. «Социалистическая партия Кыргызстана» - 2 города

36. «Улуу Кыргызстан» - 2 города

Следующие партии будут выдвигаться только в одном городе:

37. «Улутман»

38. «Акшумкар»

39. «Калк ынтымагы»

40. «Партия энергетиков»

41. «Адилет»

42. «Адилетту Кыргызстан»

43. «Ак-Бата»

44. «Ала-Тоо-кыргыз жери»

45. «Бүткүл Жаштар»

46. «Калыс»

47. «Молодежное прогрессивная партия Кыргызстана»

48. «Народная партия»

49. «Наш Народ»

50. «Партия демократическое движение Кыргызстана»

51. «Патриот»

52. «Свобода выбора»

53. «Тилектештик»

54. «Эл биримдиги»

55. «Элдик Народная»

56. «Асыл Мурас-Жаштар»

57. «Кучтуу Коом»

58. «Столица»

59. «Тазалык».

В соответствии с частью 4 статьи 53 закона «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук», говорится в релизе.

При этом, если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов, то обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — до 12 марта 2020 года, напомнили в ЦИК.



Источник: kg.akipress.org