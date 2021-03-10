ЦИК закупает средства индивидуальной защиты на 15 млн сомов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР объявила тендер на покупку средств индивидуальной защиты.

Как сообщается на портале Госзакупок, планируемая сумма - 15 млн 41 тыс. сомов. Срок подачи конкурсных заявок - 30 марта.

Так, закупаются санитайзер на 1 млн 170 тыс. сомов, медицинская хирургическая четырехслойная одноразовая маска – 3 млн 850 тыс. сомов, респиратор - 1 млн 585 тыс. сомов, перчатки - 1 млн 806 тыс. сомов, комбинезоны для членов УИК - 4 млн 950 тыс. сомов, спиртовые салфетки для избирателя - 1 млн 680 тыс. сомов.

Напомним, 11 апреля состоятся выборы в местные кенеши.

Источник: Кабар