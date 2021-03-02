ЦИК КР: Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».
Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей
Согласно Календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов в местные кенеши Кыргызской Республики, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.
Свои списки кандидатов в депутаты 28 городских кенешей выдвинула 61 политическая партия:
Бишкекский городской кенеш – 27 политпартий;
Ошский г/к – 10 партий;
Баткенский г/к – 10 партий;
Кызыл-Кийский г/к – 12 партий;
Исфанинский г/к – 9 партий;
Сулюктинский г/к – 8 партий;
Кадамжайский г/к – 11 партий;
Айдаркенский г/к – 8 партий;
Джалал-Абадский г/к – 5 партий;
Кербенский г/к – 5 партий;
Кок-Жангакский г/к – 3 партии;
Майлы-Сууйский г/к – 5 партий;
Кочкор-Атинский г/к – 5 партий;
Кара-Кульский г/к – 7 партий;
Базар-Коргонский г/к – 5 партий;
Чолпон-Атинский г/к – 7 партий;
Караколский г/к – 18 партий;
Балыкчинский г/к – 14 партий;
Нарынский г/к – 9 партий;
Ноокатский г/к – 5 партий;
Узгенский г/к – 8 партий;
Таласский г/к – 11 партий;
Кеминский г/к – 9 партий;
Орловский г/к – 5 партий;
Шопоковский г/к – 7 партий;
Каиндинский г/к – 6 партий;
Кантский г/к – 10 партий;
Токмокский г/к – 5 партий.
Всего в выборах участвует 61 партия. При этом:
- Политическая партия «Ата Журт Кыргызстан» примет участие на выборах в двадцати одном городе;
- Политическая партия «Онугуу-Прогресс» примет участие на выборах в семнадцати городах;
- Политическая партия «Замандаш» примет участие на выборах в шестнадцати городах;
- Политическая партия «Ыйман-Нуру» примет участие на выборах в пятнадцати городах;
- Политическая партия «Ынтымак» примет участие на выборах в четырнадцати городах;
- Политическая партия «Республика» примет участие на выборах в двенадцати городах;
- Две политические партии: «Социал Демократы» и «Эмгек партия» примут участие на выборах в одиннадцати городах;
- Две политические партии: «Бутун Кыргызстан» и «Улуу Журт», примут участие на выборах в семи городах;
- Политическая партия «Бирге Вместе» примет участие на выборах в шести городах;
- Три политические партии: «Ишеним», «Кыргызстан» и «Тынчтык», примут участие на выборах в пяти городах;
- Пять политических партий: «Бир-Бол», «Жаны-Доор», «Ата-Журт», «Народная демократическая партия Кыргызстана» и «Патриот ынтымагы» примут участие на выборах в четырех городах;
- Семь политических партий: «Аманат», «Мекен Ынтымагы», «Нур», «Народная партия Улуттар биримдиги» «Ордо», «Табылга» и «Чон-Казат» примут участие на выборах в трех городах;
- Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий («Мурас», «Айкол-Кыргызстан», «Асман Ала-Тоо», «Ата-Мекен», «Власть народу», «Партия Зеленых Кыргызстана», «Партия коммунистов Кыргызстана», «Реформа», «Социалистическая партия Кыргызстана», «Улуу Кыргызстан»);
- Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий («Мурас», «Айкол-Кыргызстан», «Асман Ала-Тоо», «Ата-Мекен», «Власть народу», «Партия Зеленых Кыргызстана», «Партия коммунистов Кыргызстана», «Реформа», «Социалистическая партия Кыргызстана», «Улуу Кыргызстан»).
Еще 25 партий будут выдвигаться только в одном городе («Улутман», «Акшумкар», «Калк ынтымагы», «Энергетиков», «Адилет», «Адилетту Кыргызстан», «Ак-Бата», «Ала-Тоо-кыргыз жери», «Бүткүл Жаштар», «Калыс», «Молодежное прогрессивная партия Кыргызстана», «Народная партия», «Наш Народ», «Партия демократическое движение Кыргызстана», «Патриот», «Свобода выбора», «Социал-демократы Кыргызстана», «Тилектештик», «Эл биримдиги», «Элдик Народная», «Асыл Мурас-Жаштар», «Кучтуу Коом», «СДПК», «Столица», «Тазалык»).
В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.
Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук». При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.
Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта 2020 года.
Источник: Кабар