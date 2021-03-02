ЦИК КР: Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей

Согласно Календарному плану основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов в местные кенеши Кыргызской Республики, завершилось выдвижение списка кандидатов в депутаты городских кенешей.

Свои списки кандидатов в депутаты 28 городских кенешей выдвинула 61 политическая партия:

Бишкекский городской кенеш – 27 политпартий;

Ошский г/к – 10 партий;

Баткенский г/к – 10 партий;

Кызыл-Кийский г/к – 12 партий;

Исфанинский г/к – 9 партий;

Сулюктинский г/к – 8 партий;

Кадамжайский г/к – 11 партий;

Айдаркенский г/к – 8 партий;

Джалал-Абадский г/к – 5 партий;

Кербенский г/к – 5 партий;

Кок-Жангакский г/к – 3 партии;

Майлы-Сууйский г/к – 5 партий;

Кочкор-Атинский г/к – 5 партий;

Кара-Кульский г/к – 7 партий;

Базар-Коргонский г/к – 5 партий;

Чолпон-Атинский г/к – 7 партий;

Караколский г/к – 18 партий;

Балыкчинский г/к – 14 партий;

Нарынский г/к – 9 партий;

Ноокатский г/к – 5 партий;

Узгенский г/к – 8 партий;

Таласский г/к – 11 партий;

Кеминский г/к – 9 партий;

Орловский г/к – 5 партий;

Шопоковский г/к – 7 партий;

Каиндинский г/к – 6 партий;

Кантский г/к – 10 партий;

Токмокский г/к – 5 партий.

Всего в выборах участвует 61 партия. При этом:

- Политическая партия «Ата Журт Кыргызстан» примет участие на выборах в двадцати одном городе;

- Политическая партия «Онугуу-Прогресс» примет участие на выборах в семнадцати городах;

- Политическая партия «Замандаш» примет участие на выборах в шестнадцати городах;

- Политическая партия «Ыйман-Нуру» примет участие на выборах в пятнадцати городах;

- Политическая партия «Ынтымак» примет участие на выборах в четырнадцати городах;

- Политическая партия «Республика» примет участие на выборах в двенадцати городах;

- Две политические партии: «Социал Демократы» и «Эмгек партия» примут участие на выборах в одиннадцати городах;

- Две политические партии: «Бутун Кыргызстан» и «Улуу Журт», примут участие на выборах в семи городах;

- Политическая партия «Бирге Вместе» примет участие на выборах в шести городах;

- Три политические партии: «Ишеним», «Кыргызстан» и «Тынчтык», примут участие на выборах в пяти городах;

- Пять политических партий: «Бир-Бол», «Жаны-Доор», «Ата-Журт», «Народная демократическая партия Кыргызстана» и «Патриот ынтымагы» примут участие на выборах в четырех городах;

- Семь политических партий: «Аманат», «Мекен Ынтымагы», «Нур», «Народная партия Улуттар биримдиги» «Ордо», «Табылга» и «Чон-Казат» примут участие на выборах в трех городах;

- Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий («Мурас», «Айкол-Кыргызстан», «Асман Ала-Тоо», «Ата-Мекен», «Власть народу», «Партия Зеленых Кыргызстана», «Партия коммунистов Кыргызстана», «Реформа», «Социалистическая партия Кыргызстана», «Улуу Кыргызстан»);

- Сразу в двух городах выдвинулись 10 партий («Мурас», «Айкол-Кыргызстан», «Асман Ала-Тоо», «Ата-Мекен», «Власть народу», «Партия Зеленых Кыргызстана», «Партия коммунистов Кыргызстана», «Реформа», «Социалистическая партия Кыргызстана», «Улуу Кыргызстан»).

Еще 25 партий будут выдвигаться только в одном городе («Улутман», «Акшумкар», «Калк ынтымагы», «Энергетиков», «Адилет», «Адилетту Кыргызстан», «Ак-Бата», «Ала-Тоо-кыргыз жери», «Бүткүл Жаштар», «Калыс», «Молодежное прогрессивная партия Кыргызстана», «Народная партия», «Наш Народ», «Партия демократическое движение Кыргызстана», «Патриот», «Свобода выбора», «Социал-демократы Кыргызстана», «Тилектештик», «Эл биримдиги», «Элдик Народная», «Асыл Мурас-Жаштар», «Кучтуу Коом», «СДПК», «Столица», «Тазалык»).

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом.

Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук». При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов, до 12 марта 2020 года.

Источник: Кабар