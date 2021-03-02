Выборы в местные кенеши. В Бишкеке сдали документы 27 партий, в Оше — 10

В Бишкеке 27 политических партий подали документы для участия в выборах депутатов городского кенеша.
Как сообщили в столичной территориальной избирательной комиссии, завершился прием документов на регистрацию политических партий, которые будут участвовать в выборах.
В установленный срок соответствующие документы предоставили политические партии:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт»;
- «Республика»;
- «Народная партия»;
- «Власть народу»;
- Социалистическая партия Кыргызстана;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Уточняется, что предварительно об участии уведомили 32 партий. Позже передумали баллотироваться партии «Бирге-Вместе». «Ата Журт» и «Легалайз». Они не стали предоставлять своих уполномоченных, не создали избирательные фонды и не внесли залог.
А партии «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» не сдали документы.
В городе Ош для участия в выборах документы предоставили 20 политических объединений:
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Республика»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
Отказались от участия партии «Элдик» и «Ата Журт».
Напомним, выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аилных аймаках.
Источник: Элгезит