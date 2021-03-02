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Выборы в местные кенеши. В Бишкеке сдали документы 27 партий, в Оше — 10

В Бишкеке 27 политических партий подали документы для участия в выборах депутатов городского кенеша.

Как сообщили в столичной территориальной избирательной комиссии, завершился прием документов на регистрацию политических партий, которые будут участвовать в выборах.

В установленный срок соответствующие документы предоставили политические партии:

  1. «Улутман»;
  2. «Тынчтык»;
  3. «Айкол Кыргызстан»;
  4. «Кыргызстан»;
  5. «Ак Бата»;
  6. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  7. «Замандаш»;
  8. Партия демократического движения Кыргызстана;
  9. «Реформа»;
  10. «Наш народ»;
  11. Партия коммунистов Кыргызстана;
  12. «Ынтымак»;
  13. «Свобода выбора»;
  14. «Ишеним»;
  15. «Социал-демократы Кыргызстана»;
  16. «Патриот»;
  17. НДПК;
  18. Партия зеленых;
  19. «Ыйман нуру»;
  20. «Эмгек»;
  21. «Бутун Кыргызстан»;
  22. «Улуу Журт»;
  23. «Республика»;
  24. «Народная партия»;
  25. «Власть народу»;
  26. Социалистическая партия Кыргызстана;
  27. «Ата Журт Кыргызстан».

Уточняется, что предварительно об участии уведомили 32 партий. Позже передумали баллотироваться партии «Бирге-Вместе». «Ата Журт» и «Легалайз». Они не стали предоставлять своих уполномоченных, не создали избирательные фонды и не внесли залог.

А партии «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» не сдали документы.

В городе Ош для участия в выборах документы предоставили 20 политических объединений:

  1. «Тилектештик»;
  2. «Бутун Кыргызстан»;
  3. «Бир Бол»;
  4. «Ынтымак»;
  5. «Ыйман нуру»;
  6. «Улуттар биримдиги»;
  7. «Улуу Журт»;
  8. «Ишеним»;
  9. «Республика»;
  10. «Ата Журт Кыргызстан».

Отказались от участия партии «Элдик» и «Ата Журт».

Напомним, выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аилных аймаках.

Источник: Элгезит

           