Выборы в местные кенеши. В Бишкеке сдали документы 27 партий, в Оше — 10

В Бишкеке 27 политических партий подали документы для участия в выборах депутатов городского кенеша.

Как сообщили в столичной территориальной избирательной комиссии, завершился прием документов на регистрацию политических партий, которые будут участвовать в выборах.

В установленный срок соответствующие документы предоставили политические партии:

«Улутман»; «Тынчтык»; «Айкол Кыргызстан»; «Кыргызстан»; «Ак Бата»; Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана; «Замандаш»; Партия демократического движения Кыргызстана; «Реформа»; «Наш народ»; Партия коммунистов Кыргызстана; «Ынтымак»; «Свобода выбора»; «Ишеним»; «Социал-демократы Кыргызстана»; «Патриот»; НДПК; Партия зеленых; «Ыйман нуру»; «Эмгек»; «Бутун Кыргызстан»; «Улуу Журт»; «Республика»; «Народная партия»; «Власть народу»; Социалистическая партия Кыргызстана; «Ата Журт Кыргызстан».

Уточняется, что предварительно об участии уведомили 32 партий. Позже передумали баллотироваться партии «Бирге-Вместе». «Ата Журт» и «Легалайз». Они не стали предоставлять своих уполномоченных, не создали избирательные фонды и не внесли залог.

А партии «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» не сдали документы.

В городе Ош для участия в выборах документы предоставили 20 политических объединений:

«Тилектештик»; «Бутун Кыргызстан»; «Бир Бол»; «Ынтымак»; «Ыйман нуру»; «Улуттар биримдиги»; «Улуу Журт»; «Ишеним»; «Республика»; «Ата Журт Кыргызстан».

Отказались от участия партии «Элдик» и «Ата Журт».

Напомним, выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аилных аймаках.

Источник: Элгезит